Obrovský úspěch jihočeských Čejetic! Mají celostátní oranžovou stuhu!

Čejetice - Obec nedaleko Strakonic je nejlepší na území republiky ve spolupráci se zemědělskými subjekty.

Hodnotící komise zavítala do Čejetic a okolních obcí. Program zakončila v MŠ Čejetice.Foto: Deník / Petr Škotko

Po získání Oranžové stuhy v letošním ročníku Jihočeské vesnice roku je od pondělí 25. září také držitelem celostátní oranžové stuhy.

Vyhlašování šlo abecedně. Když nás přeskočili, tak jsme se smířili s Jaromírem (místostarosta Jaromír Toman - poz. autora) s tím, že se nám to prostě nepovedlo. A pak to přišlo - věta: Úplně jste nás dostali. Byly to pocity, které se nedají popsat," řekl starosta obce Ivana Zelenková hned po vyhlášení celostátních výsledků Vesnice roku 2017 v Senátu.

Tento úspěch přinese obci nejen prestiž, ale také šek na 900 tisíc korun. "Máme rozděláno mnoho akcí, takže těžko říci, kam peníze půjdou," dodala Ivana Zelenková při telefonátu do redakce Strakonického deníku. Jednou z aktuálních věcí je ale například celková rekonstrukce ulice Vídeňská.

V letošním roce získala obec oranžovou stuhu v soutěži Jihočeská vesnice roku za spolupráci se zemědělskými subjekty. Kromě postupu do celorepublikového kola jí toto ocenění přineslo dohromady 900 tisíc korun od kraje a Ministerstva pro místní rozvoj.

Co komise letos v Čejeticích viděla?

Během svého programu její členové zavítali na hřiště do Mladějovic (prezentace zemědělství), dále se zastavili v knihovně a u mohyly Jana Žižky. V pohostinství u Všetečků v Sudoměři byla prezentace bitvy u Sudoměře, hasičů a dalších akcí v obci. Poté následovaly návštěva sádek Krajského vodního hospodářství v Čejeticích, procházka v lokalitě u 52 bytových jednotek a rybníků Jordánků a svoji návštěvu zakončila komise v MŠ Čejetice.

Vesnice roku

Čejetice se poprvé zúčastnily v roce 2015, kdy získaly v Jihočeské vesnici roku Modrou stuhu za společenský život. O rok později získaly Bílou stuhu za práci s mládeží. Letos jsou vítězi oranžové stuhy jak na jihu Čech, tak v ČR.