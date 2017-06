OBRAZEM: Rybářské závody přilákaly na 50 účastníků

Čejetice - Už několik let připravuje Obecní úřad Čejetice na první sobotu v červnu Rybářské závody pro děti i dospělé.

Také letos se v sobotu 3. června sešla na břehu téměř padesátka rybářů - 32 dětí a 16 dospělých. A jak byli rybáři úspěšní?



Mladší děti (0 - 9 let)

1. Adam Král

2. Václav Sokol

3. Erik Prener



Starší děti (10 - 15 let)

1. Ladislav Slavíček

2. Michaela Nováková

3. Aleš Vrána



Dospělí (16 - 99 let)

1. Tomáš Komrska

2. Jaroslav Vlček

3. Pavel Fengbauer