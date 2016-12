OBRAZEM: Peklo se prohnalo Strakonicemi

Strakonice – Jedna z nejočekávanějších zimních akcí je za námi. V sobotu prošel Strakonicemi pekelný průvod Krampusů. Celkem šest skupin, tedy přes sto čertů vyděsilo diváky při své cestě z Velkého náměstí na prostranství pod Hvězdou.

Návštěvníci měli možnost se opravdu z blízka seznámit s Krampusy z Vodňan, Tábora, Prahy, ale i Rakouska a Německa. A že někteří opravdu naháněli strach! „Opravdu jsou obzvláště hnusní. Normálně se nebojím, ale teď mám strach," říká blondýnka stojící u zábran.



Poté co se čertovské bandy přemístily pod Hvězdu, následovala ohňová show v podání Tekknical Hard Circus a módní přehlídka rakouských Krampusů.



Tisíce lidí se tísnilo okolo zábran a tak některým nezbývalo nic jiného, než sledovat řádění čertů na displejích mobilních telefonů diváků před nimi.



Zakončením celé show byl koncert kapely AC/DC Czech Revival, který si i přes opravdu mrazivé počasí nenechaly ujít stovky lidí. Při slovech zpěváka kapely Radka Bláhy oblékajícího si mikinu: „Je fakt zima, co? Byla by to skvělá akce v létě," se na tvářích mnohých objevil souhlasný úsměv.