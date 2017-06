OBRAZEM: Malé světy se otevřely lidem

Bavorov - Domečky pro panenky, modely aut a různé věci z běžného života - dvěma slovy Malé světy.

To je název muzea, které vytvořila Gil Bomber a představuje věci sesbírané během čtyřiceti let. Muzeum se nachází vedle knihovny v Bavorově a od 17. června je otevřena stálá expozice vždy od středy do neděle od 11 do 16 hodin.

Velké skupiny provede Gil Bomber pouze po předchozí domluvě a děti do 12 let pouze v doprovodu dospělé osoby. Je zde také připraven dětský koutek.

Kontakt 608233310, e-mail: gilbomber@gmail.com, vstupné je vždy dobrovolné.