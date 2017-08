Obec si vezme úvěr na koupi oblíbeného tábora pro děti

Kadov - Dětský tábor v Kadově u Blatné zřejmě od 1. ledna změní majitele. Dlouholetým vlastníkem tohoto mezi dětmi velmi známého a oblíbeného areálu je společnost Mostecká uhelná Czech Coal a.s.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Tábor byl nabídnut k prodeji přednostně obci Kadov, do jehož katastru patří a to za 7 milionů korun. Pokud by jej obec nechtěla, byl by nabídnut do veřejného prodeje. Zastupitelstvo rozhodlo, že areál za těchto podmínek koupí. „Je to oblíbené místo využívané nejen skauty, ale i rybáři. Na soustředění sem jezdí i mažoretky,“ řekla starostka obce Vladimíra Tomanová.

Nyní jdou do finále přípravy smluv a dokumentů. „ Pokud vše půjde podle plánu od 1. 1. 2018 je tábor obecní,“ dodala starostka.

Polovinu částky obec najde v rozpočtu, druhou polovinu pokryje úvěr.