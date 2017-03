Obchvat města Strakonice slavnostně zahájen

Strakonice - Poklepáním na základní kámen byla dopoledne 9. března v prostoru mezi ulicemi Budovatelská a MUDr. Karla Hradeckého zahájena stavba severního dopravního půloblouku. Tedy obchvatu města Strakonice ze směru od Prahy na Plzeň.

Prvotní myšlenky na odlehčení provozu v centru města vyvstaly již v roce 1998. Uvažovat o obchvatu města se začalo již v období před druhou světovou válkou.

Slavnostního zahájení stavby se zúčastnil také ministr dopravy Dan Ťok, který řekl: "Tento obchvat by měl být v provozu v polovině příštího roku, kdy začne sloužit občanům Strakonic. Chtěl bych občany města požádat o toleranci ke stavbě jako takové." Celá stavba by měla stát 186 milionů korun bez daně. Město se na této stavbě podílí částkou 46 milionů korun. Jak podotkl starosta města Břetislav Hrdlička: "Očekáváme, zda obchvat naplní očekávání a to je ulehčit provozu ve městě. Denně projede podle kontroly odboru životního prostředí městem 1700 kamionů, více než polovina přes centrum směrem na Plzeň."

Stavět se začne ze směru od Prahy na Plzeň. Zprovoznění obchvatu je naplánováno na srpen příštího roku.

Alena Šrámková