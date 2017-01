Nový sběrný dvůr mohou plnit pouze místní

Štěkeň – Od 1. prosince 2016 funguje ve Štěkni nový sběrný dvůr v areálu Ohrada u lihovaru. Svůj odpad sem mohou přivézt pouze ti, kteří platí poplatky městysu.

Ilustrační foto.Foto: www.praha4.cz

Další novinkou je, že dvůr není samoobslužný jako tomu bylo u minulého. Areál je oplocený a drží se zde služby, čili každý, kdo sem přijede, se musí prokázat a správně odpad roztřídit.

Dřívější sběrný dvůr byl jako jeden z posledních v širokém okolí přístupný všem. Tedy sem jezdili lidé i z okolních obcí, aby zde bez kontroly a bez jakéhokoli skládání pohodili svůj odpad. Obec tak vyvážela měsíčně až deset tun komunálního netříděného odpadu v kontejnerech. „Dlouho jsme to odkládali a hledali prostory. Nakonec jsme zjistili, že náklady na to, že budeme držet služby ve sběrném dvoře, který bude uzavřený, nebudou vyšší než to, když tady každý den chlapi třídili odpad v kontejneru,“ vysvětluje starosta obce Bohumil Bláha.

Sběrný dvůr je ve Štěkni hojně využívaný, což potvrzuje i místní občan Jan Hulínko: „Dvůr využíváme hodně. Neříkám, že pravidelně, ale když se něco nashromáždí, tak to sem dovezeme. Celkově sem ukládá odpad spousta lidí. Je to rozhodně lepší, než když někdo vozí odpad na černé skládky, do lesů nebo se to povaluje po vsi.“

Otevírací doba je zatím určena na pondělí, středu a neděli vždy od 14 do 17 hodin. „Chceme nechat tuto otevírací dobu alespoň do léta, abychom věděli, jestli se to opravdu využije, pak ji případně podle potřeby pozměníme,“ říká starosta Bohumil Bláha.

V Nových Kestřanech, které také spadají pod Štěkeň, bylo sběrné místo s kontejnerem zrušeno. Zatím místní musí velký odpad, který se nevejde do popelnice, vozit do dvora ve Štěkni. V jarních měsících je zde podle starosty v plánu přistavit kontejner a během svozových dnů odpad odvézt.