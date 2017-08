Noční bouřka se prohnala jihem Čech, zastavila i vlaky

Jižní Čechy - Bouřka, která se prohnala zemí, neušetřila ani jižní Čechy.

20.39 hod. - V některých obcích na Českokrumlovsku stál enejde proud. Ve Vyšším Brodě byla v sobotu dodávka elektrického proudu obnovena krátce po poledni, v Dolním Třeboníně ve 14.15 hodin. Někde však byli bez elektrického proudu ještě v sobotu v noci. Jak ve 20.39 hodin vzkázal čtenář Martin Šisler z osady Milná na Frymbursku: "Ještě teď nám nejde elektřina, podle zpráv z E.onu se možná připojíme až v neděli."

15.30 hod. - Následky bouřky zkomplikovaly dopravu na železnici. Podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty Radka Joklíka bylo v regionu nesjízdných 10 tratí. Na některých se cestující dostávají ke svému cíli náhradní autobusovou dopravou – např. na trati České Budějovice – Summerau či Veselí nad Lužnicí – Počátky – Žirovnice, kde bude zprovoznění trvat delší dobu, možná do neděle. Stále je mimo provoz také úsek České Budějovice – České Velenice. V průběhu sobotního dopoledne byla obnovena doprava mezi Horní Planou a Novým údolím, v poledne část České Budějovice – Zliv, kde rovněž suplovaly autobusy. Nejezdilo se také mezi Volary a Vimperkem či směrem na Veselí nad Lužnicí. Informace o aktuální situaci na kolejích naleznete na stránkách Českých drah - cd.cz.

14.43 hod. - Když dobrovolným hasičům v Lomnici nad Lužnicí zazněl v 0:42 hod. první poplach na výjezd, nikdo nevěřil, že bude poslední. "Cesty na Lomnici byly zavaleny padlými stromy a nikudy se nedalo projet. Naše jednotka jezdila po okolí a až do půl dvanácté se nezastavila. Klec, Lomnice, Ponědraž, Smržov, Vlkov atd. Celkem 72 stromů, které bránili průjezdu přes vozovku," infotmovali na svém facebooku lomničtí hasiči.

13.27 hod. - Energetici spolu s lesníky nají plno práce u spadlých drátů před Žďárem na Českokrumlovsku.

12.59 hod. - Kvůli bouřkám měli a stále mají napilno hasiči, kteří od půlnoci do sobotního poledne vyjížděli 300x. Nejvíce zásahů bylo nutné provést na Prachaticku a Českokrumlovsku, pomoci potřebovaly také obce v části Českobudějovicka a Jindřichohradecka. Podle Martina Svitáka z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje hlavně odstraňovali stromy padlé na komunikace i domy, chaty a auta, na Lipensku skončil strom na lodi. Kvůli bouři jednou hořelo a došlo k dopravní nehodě. Hasiči spolupracovali se všemi složkami Integrovaného záchranného systému. "Je zřejmé, že výjezdy budou pokračovat, neboť řada lidí teprve na své chaty a chalupy teprve pojede," předesílá Martin Sviták.

"Když jsme se manželem kolem půl druhé vraceli z Prahy na chalupu v Krakovčicích u Žimutic na Českobudějovicku, ležel přes silnici zřejmě větrem vyvrácený strom. Volala jsem hned starostovi, aby ho uklidili, protože v té tmě ani nebyl vidět," popsala noční příhodu Hana Zemanová.

12.57 hod. - Noční vichřice ve Veselí nad Lužnicí odnesla supermarketu půlku střechy.

12.23 hod. - Kolotoče stojí, Bartolomějský trh a pouť ve Vyšším Brodě jsou bez proudu

12.06 hod. - V Kaplici spadl strom na auto, Žďár a Pořešín jsou bez proudu. Od časného rána likvidují pracovníci Technických služeb v Kaplici popadané jednotlivé stromy po městě. "Spadly v Linecké ulici, na jednom sídlišti dokonce spadl strom na auto," sdělil místostarosta Libor Lukš. "Strom také spadl na plot koupaliště. Nejhorší situace je ale v úseku Žďár - Pořešín, kde je popadané velké množství stromů. Leží také na drátech nízkého napětí, pracují tam hasiči i energetici. Oblast je bez proudu. Nicméně město Kaplice už je od stromů a popadaných špiček stromů již vyklizené." (zuky)

11.57 hod. - Jak prožívala noční bouřku starostka Rožmberka nad Vltavou Lenka Schwarzová: "O půlnoci nastává vytržení z klidného odpočinku. Volá mi dispečink. Chlapi ze SDH Přízeř Rožmberk nad Vltavou vyjíždějí k prvním případům odklízení stromů… Velitel Krabatsch, St. má sám pořezané ruce od větrem zničených dveří u rodinného domu, ale jedou a jezdí celou noc. Výpadek elektřiny, volám na poruchy a v Rožmberku jde elektřina v domácnostech v několika minutách. Město se ponořilo ale do tmy, opravy vysokého napětí jdou do desítek. Stromy padaly i v Rrožmberku, naštěstí žádné zranění, plno lidí je v kempech a pod širákem. Chlapi od hasičů se brzy ráno vymění a jedou pomáhat dál, hlavně na Lipensko. Je slyšet řezání odstraňovaných stromů, jinak poměrně klid. Jen hodiny na věži kostela svatého Mikuláše se zastavily. Ale až se hasič Franta Krabatsch vyspí po celonoční šichtě, umí to dát do pořádku. Děkujeme za všechno." (zuky)

11.54 hod. - Cesta na Čkyni je zavřená. Silnice z Vlachova Březí směrem na Čkyni je aktuálně zavřená, motoristé musejí po trase Chlumany - Pěčnov - Žárovná - Lštění - Radhostice. Kousek nad odbočkou na Doubravu je zde popadáno nějakých deset padesátkových stromů. Chlapi to tady odklízejí, ale není to jednoduché, stromy jsou do sebe různě zakleslé," přiblížil situaci Jiří Růžička, místostarosta Vlachova Březí, který byl přímo na místě.

11.42 hod. - V Černé v Pošumaví při bouřce prý hořelo. "V osadě Muckov uhodil blesk do sloupu, rozčísl ho a ten se opřel o strom," upřesnila starostka Černé v Pošumaví Irena Pekárková. Kolem Černé měli hasiči plno práce s likvidací stromů. Likvidovali stromy především na silnicích mezi Černou a Dolní Vltavicí a směrem na Frymburk.

Mladošovice slaví 650 let i štěstí při bouřece. Obec na Budějovicku slaví velké výročí, na které se sjíždí místní rodáci. V kostele ráno zahrálo před mší hudební těleso "Žestědvěstě", celé dopoledne byl na návsi k dispozici Medový trh. Radost v této obci může být dokonce hned dvojnásobná. V noci měly Mladošovice velké štěstí. Bouřka totiž porazila vzrostlý strom, který stál v těsné blízkosti kostela i dalších domů. Strom naštěstí spadl přesně na místo, kde napáchal jen minimální škodu."Byla to veliká bouřka, jen to dunělo. Silný vítr. Strom u kostela jsme ale padnout neslyšely. Bydlíme na druhém konci vsi," řekla Marie Jantačová. (zuky)

11.31 hod. - V Horní Plané spadl strom na radnici. Množství stromů nevydrželo vítr při noční bouřce ani na Hornoplánsku. Jedna lípa se rozštípla a její část spadla také na hornoplánskou radnici, kde udělala asi metrovou díru do střechy. Strom už je zlikvidovaný, ale v části Horní Plané stále nejde elektrický proud. V parku na náměstí popadala spousta větví, paseku ale vichr způsobil v letním kině, kde při příchodu bouřky byli diváci. (zuky)

„Páteční film zrovna trval asi dvě a půl hodiny,“ líčil ředitel KIC Horní Planá Luděk Štěpánek. „Když to přišlo, většina lidí prchla, ale někteří seděli dál, tak se promítač snažil promítat dál. Ale nebylo to k tomu a nakonec byl rád, že se odtud spolu s prodavačkou lístků vůbec dostal. Kolem kina totiž spadlo osm stromů.“

Z Horní Plané směrem na Novou Pec se vůbec nedalo dostat, cestu bylo třeba nejprve prořezat. Promítače tedy vzal k sobě Luděk Štěpánek, prodavačka vstupenek se svou dcerou a příbuznou, kterým u kina na autě přistála jedna z ulomených větví, se schovaly na benzinové čerpací stanici. „Strávily tam 3,5 hodiny a pak se do Nové Pece musely stejně dostat přes cyklostezku, protože po silnici to pořád nešlo. V Horní Plané to bylo ostrý,“ doplnil Luděk Štěpánek. (zuky)

11.25 hod. - Na jindřichohradeckém letišti u Polívek poryv větru v noci vyrval z betonu kotvení letadla, které nacouvalo na čerpací stanici. Koná se zde víkendový závod parašutistů a silný vítr rozmetal i stany účastníků.

11.13 hod. - Michal Pavlíček z Českých Budějovic vyjížděl v noci do práce na Lipensko. Vzhledem k bouřce si pro jistotu s sebou vzal i motorovou pilu, což se mu vyplatilo. Mezi Bližnou a Dolní Vltavicí se prořezával dvěma padlými stromy na silnici. Někde musel volit jinou trasu a objíždět. "Myslím, že v lese jsem viděl asi 40 padlých stromů. Takových míst tu bude jistě více," dodal Michal Pavlíček s tím, že po 10. h je Dolní Vltavice stále bez proudu.

Při bouřce byla Lucie Sedláčková na návštěvě u kamarádky v Heřmani. "Z terasy jejich domu a potom z okna jsme koukaly tak od 22. h na Kleť a okolní kopce, jak se všude blýská. Na začátku foukal hodně silný vítr, to byl tedy zážitek. V Heřmani bouřka nebyla, protože nehřmělo, ale byl pořádný slejvák. Vypadl proud, tak jsme zapálily svíčky. Koukaly jsme taky na Budějovice a zdálo se nám, jako by na chvíly pohasly. V Heřmani se rozsvítilo asi za hodinu," popsala své zážitky Lucie Sedláčková.

11.09 hod. - Jindřichův Hradec - "Zatím nemám informace o tom, že by kromě popadaných stromů v parku byly někde na území Hradce nějaké větší škody. V částech města, například na sídlišti Vajgar, v noci krátce vypadla elektřina. Samozřejmě všude leží větve a my se je snažíme odklízet, ale strom v řece pod Nežáreckou branou a stromy, které popadaly v Mertových sadech u Bratrské ulice, jsou asi tím nejhorším, co nám tu bouřka způsobila. Ještě ale nemám kompletní informace," uvedl kolem jedenácté hodiny dopoledne jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka. (had)

10.58 hod. - Vlaky z Nového Údolí dočasně nejedou . Na železniční trati Číčenice - Nové Údolí v úseku Černý Kříž - Nové Údolí je dočasně zastaven provoz z důvodu popadaných stromů. Toto omezení by mělo skončit ve 13 hodin. (vk)

10.51 hod. - "Rušná noc… Když máte chlapa u dobrovolných a nemůžete spát a kolem se prožene pořádný derecho. Díky bohu, že pak přijeli strážští hasiči, jinak by jsme tam byli ještě teď," komentuje noční zásah mezi Hatínem a Jemčinou Jana Konrádová.

10.44 hod. - V obcích Vlkov, Dráchov a Dírná na Táborsku jsou uzavřené silnice, odstraňují se zde popadané stromy. Rovněž u Omlenic na Českokrumlovsku je to neprůjezdné. Spadly zde čtyři stromy do vedení vysokého napětí.

10.28 hod. - Na Pekle mají problémy s elektřinou. Netolice - "Jde vám elektřina? My na Pekle jedeme na půl plynu, snad je to tou bouřkou," sháněla se po informacích kolem desáté hodiny dopoledne na Facebooku Jana Stráská. Pravděpodobně se jedná o lokální výpadek. "Na městě elektrika jde," informoval Vladimír Pešek, starosta Netolic s tím, že se ráno řešil spadlý strom u Ingilinky. (vk)

10.07 hod. - V Jindřichově Hradci pod Nežáreckou bránou je v řece několik vyvrácených stromů.

10.05 hod. - V Markvarticích spadla letitá lípa na jedno stavení. Naštěstí strom stál blízko budovy, tak se o dům v podstatě jen opřel. Lípa jen trochu poškodila střechu a rodina ji nyní rozřezává. Ve vsi také skončil smrk v rybníce. (zuky)

10.00 hod. - Noční bouřky postihly také velkou část Prachaticka. Bez proudu jsou například v Křišťanově. "Bouřka se zde honila kolem půlnoci a hned nato přišel black out," uvedl starosta obce Martin Menšík a doplnil: "Nemohl jsem se spojit s poruchovou službou a poté jsem se spojil s oblastním manažerem E.onu. Ten mi vysvětlil, že jsou výpadky proudu prakticky po celých jižních Čechách."

V Křišťanově věří, že by elektrika mohla naskočit alespoň v odpoledních hodinách. "Musíme čekat, odpoledne by to snad mělo jít. U nás to není jen problém elektriky, ale i vody. Pokud elektrika odpoledne nepůjde, nahodíme generátory, abychom měli alespoň vodu," doplnil Martin Menšík s tím, že jsou z aktuální situace všichni v obci hodně rozmrzelí.

9.55 hod. - Před bouřkou nezůstal ušetřen ani Jindřichův Hradec. Na křižovatce u Barumky na sídlišti Hvězdárna spadl poblíž silnice strom. Jako po tornádu to vypadá také v téměř celých Husových sadech. Vítr mimo jiné vytrhnul kus plotu u olejny. (had)

9.45 hod. - Jednotka SDH Netolice od 2:10 hodin odklízela polomy spojené s bouřkou, která přešla přes okolí. Obě cisterny se vrátily v 6 hodin na základnu. (vk)

9.27 hod. - Kristýna Sluková, Nasavrky u Tábora: "Hrozně silný vítr, krupky, velký déšť, blesky. Hrom jsem v tom všem ani neslyšela, mám podkrovní bydlení 10 oken, tak jsem si to užila v plné parádě. Jinak proud nám nevypadl, což bývá i u menších bouřek pravidlem. Ale vzduch je parádní, hezký den."

9.15 hod. - Po noční bouřce nejezdá na Krumlovsku vlaky. V některých obcích, jako například v Dolním Třeboníně od půlnoci nejde proud. Je uzavřený přejezd ve Velešíně na nádraží, a to asi na hodně dlouho. Na dráty, sloup a trať spadl velký strom, který nyní odstraňují pracovníci SŽDC. Pak budou postupovat ke hranicím po trati a naproti nim jede další skupina. Nejhorší situace prý vládne na trati Lipenka, čili od rybnika na Lipno. (zuky)

9.04 hod. - "No ještě, že Kim spal doma v posteli, ale moc si asi nepomohl, protože bouřka rozbila okno do ložnice a měli jsme tam potopu," popsal pohled na převrácený psí kotec Ondřej Štrouf z Bořetína u Mnichu. Pokračoval, že na silnici mezi Bořetínem a Mnichem byly i popadané stromy.

7.05 hod. - Ve Velešíně v ulici Nádraží je od rána uzavřená silnice v obou směrech kvůli poškozenému traťovému vedení na železničním přejezdu. Dopravní komplikace se odhadují do 14 hodin.

6.41 hod. - Bez proudu byli v noci obyvatelé například hradeckého sídliště Vajgar, Stráže nad Nežárkou, Plavska, Jarošova, Nové Včelnice a řady dalších míst. "Hatín bez proudu, s přítelem jezdíme a pomáháme odklízet," napsala na facebookové stránky Deníku Jana Konrádová.

6.31 hod. - U Mirochova suchdolští hasiči vyprošťovali sanitu, která uvízla mezi popadanými stromy.

6.19 hod. - Omezení provozu kvůli popadaným stromům se dotklo i železnice. Poškozené trakční vedení je na trati z Českých Budějovic na České Velenice a na úseku Horní Cerekev - Batelov. Porucha je i ve stanici v Chotýčanech. A v Kardašově Řečici spadlo na peron lešení.

6.06 hod. - Problémy jsou i na jiných místech kraje. Například na vjezdu do Vlachova Březí na Prachaticku je v délce 3,3 km silnice uzavřena v obou směrech kvůli popadaným stromům.

Kroupy, spadané stromy a výpadky elektřiny. Tak to na Jindřichohradecku vypadalo během bouřky, která se krajem přehnala kolem půlnoci z pátku na sobotu.



Nejen popadané větve, ale i stromy na silnici mezi Třeboní a Lásenicí hlásilo hned několik fanoušků Jindřichohradeckého deníku na facebooku.



Jindřichohradecko zažilo také výpadky elektrické energie. Bez proudu se po půlnoční bouři ocitli například obyvatelé Nové Bystřice, Jarošova nad Nežárkou, Studnic, Pluhova Žďáru, Lomnice nad Lužnicí nebo Stráže nad Nežárkou.

Situaci nadále sledujeme.



Postřehy a snímky z noční bouřky nám můžete zasílat na e-maily adam.hudec@denik.cz nebo lenka.novotna@denik.cz.