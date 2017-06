Netradičně pojatý obal na boty zaujal porotu

Volyně - Studentka VOŠ a SPŠ Volyně dosáhla mimořádného úspěchu.

Dora Kolářová, studentka 2. ročníku oboru Design interiéru z Vyšší odborné a Střední průmyslové školy ve Volyni, si v pátek 26. května přivezla z Prahy výjimečné ocenění. Získala 3. místo ve velmi prestižní mezinárodní soutěži obalového designu Young Package, kterou v letošním roce už po 22. vyhlásila společnost Model Obaly.



Konkurence byla obrovská, soutěžilo 744 designérů z rekordního počtu 57 zemí ve dvou kategoriích. Soutěž jako jedna z mála dává příležitost vedle studentů vysokých škol a designérů do 30 let i mladším studentům ze středních a vyšších odborných škol.

Pořadí studentů středních a vyšších odborných škol:1. místo: Barbora Semanová, Příběhy lentilek, Slovensko, Škola užitkového výtvarníctva Košice

2. místo: Anna Dvořáková, Actimel game, ČR, Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu Plzeň

3. místo: Dora Kolářová, Obuj se a hraj, ČR, Střední průmyslová škola Volyně



V letošním ročníku organizátoři vyzvali tvůrce, aby dokázali, že i kvalitní obal může být zábavný. Ceny za nejpovedenější obaly na téma Open & Play získali designéři z Kanady, Maďarska, Velké Británie a již tradičně ze Slovenska a České republiky.

Co se skrývá pod názvem Obuj se a hraj? Jedná se o obal na boty, který je omotán skákací gumou. Porota ocenila nejen grafické zpracování, ale také výběr materiálu a účel balení.

Zeptali jsme se oceněné studentky, jak se o soutěži dozvěděla, jak se zrodil vítězný nápad a jak vypadala cesta k jeho realizaci. „ K soutěži Mladý obal mě přivedla moje škola, nejdříve mě zaujaly letáky rozvěšené po škole, pak jsme v rámci předmětu ateliér designu měli pro tuto soutěž vytvořit návrh. Snažila jsem se najít nějakou pozapomenutou hru, jako je právě skákací guma, a také jsem chtěla, aby uživatelé, děti i dospělí, museli jít s touto hrou ven. Ve škole jsme pracovali na návrzích a modelech asi dva měsíce, ale já pracovala i doma, především na grafice. Dotáhnout vše do konce, např. dát do tisku, mi pomohli rodiče. Jsem moc šťastná, moje první body do profesního portfolia.“



Vítězné obaly byly nejen zařazeny do prestižního katalogu, ale od 22. června do 28. července budou k vidění na výstavě v Galerii CZECHDESIGN.

Úspěchem v soutěži Young Package zahájilo svou kariéru několik dnes již respektovaných tvůrců, například Jan Čtvrtník. Nezbývá než popřát Doře Kolářové, aby se třeba jednou zařadila mezi ně.

Ivana Jandová, vyučující školy