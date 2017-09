Nemocnice opustí dolní areál

České Budějovice – Do roku 2021 opustí nemocnice dolní areál. A to díky přestavbám a logickému uspořádá-ní pracovišť horního.

PŘESTAVBA historické budovy pavilonu A bude slavnostně zahájena ve středu. Po jejím ukončení začátkem roku 2019 se tam přestěhuje psychiatrické oddělení. Z celkových nákladů 240 milionů korun hradí nemocnice čtvrtinu.Foto: Deník/Jana Zuziaková

Projekt ukončení nemocniční péče v dolním areálu vznikl v roce 2013. Do ukončení v roce 2021 spolkne 1,8 miliardy korun z prostředků nemocnice. Podle jejího ředitele Břetislava Shona přinese výrazné zlepšení kvality lékařské péče, více prostoru a pracovišť pro lékaře a jejich pacienty.

Co je a co přibude

- porodnice s neonatologií za 223 mil. Kč je jedním z nejmodernějších pavilonů v republice

- přestavba pavilonu C na úroveň vyspělé Evropy za 200 milionů

- mateřská škola pro 103 dětí hlavně zaměstnanců za 13,5 milionů

- emergency za 60 milionů

- vestavba mezi chirurgii a chirurgii s 16 operačními sály

- v plánu další dvoupatrové parkoviště možná s heliportem

Začátek moderních změn českobudějovické nemocnice odpovídajících 21. století jak v léčbě pacientů, tak v prostorovém a přístrojovém vybavení a v organizaci, jež vyvrcholila přeměnou nemocnice do akciové společnosti, má počátek v roce 1996 nástupem ředitele Jiřího Bouzka. A její úroveň se stále zvyšuje.

"Vzniknout muselo nové logické uspořádání,“ zdůrazňuje Břetislav Shon. To znamená hlavně sloučení oborů, které mají k sobě blízko, do společných pavilonů jako v případě urologynekologie. „Patří k sobě jak vyšetřovacími metodami, diagnostikou, tak využíváním operačních sálů a přístrojů,“ vysvětluje ředitel nemocnice. Díky současným stavebním investicím nebudou podle něj další nutné až 30 let.

Jihočeský kraj nemocnici za dolní areál převede 400 milionů korun a na přístrojové vybavení přidá 200 milionů během pěti let.