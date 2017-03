Nehodu mají znalci stále na stole

Strakonice - Nejméně měsíc. Tak dlouho ještě budou znalci zkoumat nehodu služebního vozidla městské policie a chodce v ulici Mírová. A to včetně videa, které by mělo potvrdit, zda řidič vozidla najel do chodce úmyslně.

Automobil Městské policie Strakonice.Foto: MP

Strakonickému deníku to potvrdila mluvčí policie Jaromíra Nováková. „Znalecké posudky celé události ještě nejsou dokončené,“ uvedla Jaromíra Nováková. K nehodě došlo 22. ledna kolem druhé hodiny ranní. Podle účastníků nehody měl strážník, který služební vůz řídil, nehodu zavinit tím, že na skupinku nejel. Zraněný mladík skončil v nemocnici. Po otištění článku se na webu objevila i tvrzení, hájící posádku služebního vozu. Tuto verzi má právě potvrdit nebo vyvrátit již zmíněné video.

Autor: Petr Škotko