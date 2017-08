Náklady na opravu Poděbradovy ulice budou zřejmě vyšší

Strakonice – Rekonstrukce ulice Krále Jiřího z Poděbrad za 23 milionů korun bude zřejmě dražší než se počítalo.

Strakonice 22. srpna - V tuto chvíli jsou náklady na opravu 600 metrů dlouhé ulice vyčíslené na 23 milionů korun.Foto: Deník / Alena Šrámková

Po odkrytí komunikace, kde vedou všechny sítě, bylo zjištěno, že asi 400 metrů vodovodu je v havarijním stavu a je potřeba ho opravit. „Původně byl předpoklad, že dojde pouze k výměně přípojek k bytovým domům,“ řekl Zbyněk Korec, stavbyvedoucí zhotovitele stavby společnosti Robstav.



Ulice je v tuto chvíli uzavřena ze dvou stran. A to od nemocnice po ulici Plánkova a od Zvolenské po Erbenovu.



Rada města, která zasedá právě dnes má rozhodnout, zda částku navýší. „Jednalo by se o 910 tisíc korun bez DPH, které v rozpočtu určitě najdeme,“ řekl místostarosta Milan Jungvirt. Pokud projde návrh radou, musí jej schválit ještě 6. září zastupitelstvo.



Rekonstrukce bude dokončena nejpozději do 6. prosince a nyní je rozpočet 23 milionů korun.

Oprava celé ulice Krále Jiřího z Poděbrad zkomplikuje život i rodičům, kteří do stejnojmenné školy vozí své děti. Od Zvolenské je již nyní zákaz vjezdu. Pokud by školu objeli a chtěli své dítě vysadit přímo před hlavním vstupem, museli by se složitě otáčet a couvat, protože výjezd ústí do uzavřené Poděbradovy ulice.



Chodník, který sousedí se školou a je zde vstup do družiny a tělocvičny, je také rozkopaný. „Tuto část chodníku budeme chtít dokončit co nejdříve, aby měly děti bezpečnější přístup do školy,“ zmínil za zhotovitele společnost Robstav Zbyněk Korec.



Do této chvíle pravidelně vozil svého syna do školy také Jan Hošek. „Po dobu opravy budeme rozhodně chodit do školy pěšky,“ řekl k neprůjezdnosti ulic v okolí Jan Hošek.



Prostřední úsek, ve kterém je i odbor dopravy, měl být uzavřen k 1. září. „Došlo k časovému posunu, tato část bude uzavřena až 18. září,“ řekl k aktuální situaci vedoucí odboru dopravy Václav Býček.



Ulice by měla být kompletně opravena nejpozději do 6. prosince.