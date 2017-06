Nahlédněte do fantastického světa kostiček

Strakonice /FOTOGALERIE/ - Výstava exponátů ze stavebnice Lego zaujme nejen děti.

Všichni příznivci pestrobarevných kostiček se mohou přijít podívat na výstavu mnoha exponátů z téměř 750 000 dílků ze stavebnice Lego. Výstava Svět kostiček je přístupná od 12. června ve výstavních prostorách strakonického hradu. Náplní výstavy je tematická expozice dioramat: Lego město s kolejištěm, letištěm a přístavem, dále např. modelová řada vozidel Model Team a Creator Expert a další exkluzivní exponáty z řad továrních setů.

Vstupné:

50 Kč dospělí

30 Kč děti od 6 let

30 Kč os. ve skupině nad 15 osob

30 Kč ZTP a senioři

Velkým lákadlem může být i filmová tvorba z kostiček, která představí témata The Simpsons, Back to the Future, Ghostbusters – Krotitelé duchů, Mimoně a dále např. sbírka dnes již nevyráběných kostiček, kousátek, chrastítek a dalších zajímavostí pro batolata, která byla známa pod pojmem Lego Baby Primo. Pro návštěvníky něžného pohlaví je ke shlédnutí série Lego Friends Heartlake.

Pro děti je připraven plnohodnotně vybavený dětský koutek, ke stavění ve dvou sekcích kostky Duplo i Classic – Basic. Návštěvníci si mohou také v pokladně zakoupit vybrané druhy nových stavebnic Lego za skvělé ceny.

Výstava trvá do 15. září.