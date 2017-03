Na strakonickém obchvatu se ušetří 119 milionů

Strakonice - Výstavba severního dopravního půloblouku, který napomůže zklidnění provozu v centru města, byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 9. března.

Strakonice jsou dlouhodobě dopravně přetíženy, nejvíce směrem z Prahy na Plzeň. S příchodem obchvatu příští rok, by se situace měla zklidnit. Starosta Břetislav Hrdlička k tomu podotkl: „Rychlost by tady měla být snížena na 50 kilometrů v hodině. Obyvatelé z okolí by tedy hluk měli pocítit minimálně." Omezení dopravy by mohlo přijít pouze při výstavbě mostních překlenutí nebo kruhových křižovatek, ale vše bude jen po nezbytně nutnou dobu. Týká se to ulic Písecká a Radomyšlská.

S výstavbou se začne obratem v části města z příjezdu od Prahy. Hluk z dopravy se po zprovoznění obchvatu přenese z centra města na periférii, proto je nutno celou trasu osadit protihlukovými stěnami, aby byla co nejnižší zátěž okolí.

Do výběrového řízení se přihlásilo 13 firem. Z původních 305 milionů korun se cena snížila na vysoutěžených 186 milionů. Zhotovitelem je sdružení českých společností M-Silnice a.s. a Robstav stavby k.s.