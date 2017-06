Na rozhraní mezi dvěma kraji

Strakonice - Pokud si vzpomínáte, tak v příloze Víkend 15. dubna jsme vás provedli po okolí dvou jihočeských měst - Strakonic a Písku.

Dnes vyrazíme na druhou stranu – do Čech západních. Konkrétně do velmi krásného městečka s monumentální historií sirek a zápalek. Pokud jste právě řekli Sušice, trefili jste do černého.

Naše cesta začne - stejně jako minule - ve Strakonicích, povede kolem čarokrásné Otavy do města Horažďovice, odtud na zříceninu hradu Prácheň, přes Velké Hydčice opět kolem Otavy do Žichovic, dále přes obec Chmelnou, abychom přibližně po 45 kilometrech vyjeli v centru samotné Sušice.

Pokud byste cítili únavu, můžete v Sušici po prohlídce města a vynikajícím obědě v soukromém Pivovaru u Švelchů zamířit na vlakové nádraží a nechat se odvézt buď do Horažďovic a odtud pokračovat domů, nebo vystoupit v Horažďovicích předměstí, počkat na rychlík od Plzně a svézt se až do Strakonic. Ale pokud ve vás ještě dříme nějaká vůle, máte před sebou výzvu, která se neodmítá. Svatobor! Rozhlednu, která leží v údolí mezi vrchy Svatobor 845 m n. m. a Kalovy 727 m n.m., na březích zlatonosné Otavy. A přímo nad městem na vrcholu Svatoboru se tyčí do výše 31,6 metrů.

Ale nejprve na start do areálu strakonického hradu. Vyrazíme po cyklotrase na Podskalí až do Nového Dražejova, přes hlavní komunikaci polní cestou kolem zámku Střela a loukami do Katovic. Tady máme na vybranou - buď cyklotrasou pod Kněží horou nebo přes lokalitu zvanou Grafítka. Obě nás povedou podél Otavy až do Poříčí, ale doporučuji trasu přes Grafítku.

Zde se opět cestou kolem Otavy dostaneme až do Střelských Hoštic. Tady můžeme mít první malé zastavení v tábořišti U Tomáše a vyrazit přes Kozlov a opět proti Otavě do města Horažďovice. Po několika okamžicích se ocitneme na malém rozcestí, jehož dominantou je pomník českého krále Rudolfa Habsburského. Ten zde zemřel roku 1307 při obléhání Horažďovic. I tady je možnost krátkého odpočinku a poté se vydat doleva ke studánce u Svaté Anny. Zde se můžete občerstvit vynikající pramenitou vodou a vypravit se dál, abyste po několika stovkách metrů dorazili na silnici, která vás zavede do Horažďovic.

Právě jste se ocitli asi v jedné třetině své výpravy. Abyste mohli pokračovat dál, vydáte se doleva na Velké Hydčice. Čeká vás průměrně náročné stoupání po hojně využívané komunikaci, takže buďte opatrní. Na samotném vrcholu vás v případě zájmu zavede odbočka na Prácheň. Jde o zříceninu gotického hradu z 10. století, takže jakéhosi předchůdce strakonického hradu. Poté vás čeká odpočinkový sjezd do obce Velké Hydčice, kde se opět vydáte cyklotrasou proti Otavě až do obce Žichovice. Připravte se, že pojedete jak upravenými polními a lesními cestami, tak i náročným terénem. Ale vaše námaha bude odměněna nádhernou přírodou, například neopakovatelným výhledem na hrad Rabí, kde měl vojevůdce Jan Žižka přijít o své druhé oko.

Po několik dalších kilometrech vás přivítají Žichovice. Těsně za obcí se můžete vydat lesní cestou vlevo, které vás zavede až ke známému Žichovickému jezírku. Jen pamatujte na to, že se budete pohybovat po soukromém pozemku. I zde si můžete odpočinout a kolem jezírka se vydat další lesní cestou, která ústí na původní komunikaci, která vás přivedla ze Žichovic. Dáte se doleva na obec Čepice, ale hned před vlakovým přejezdem odbočíte vlevo. Skvěle upravená trasa vás zavede do obce Chmelná, a když zvládnete stoupák, pak už jen sjedete do sušického kempu a podél až do centra Sušice. Pokud ještě budete mít dost sil, ale ne na Svatobor, tak za kousek námahy stojí vyjížďka za Sušici kolem nemocnice až ke Kostelu Anděla Strážce.

V Sušici pak můžete strávit čas dobrým obědem, prohlídkou města (náměstí, muzeum plavecký stadion) a rozhodováním, zda máte dostatek sil na návrat. V tento okamžik máte v nohou asi 45 kilometrů, což zase není tak špatný výkon. A co se týká návratu, nemusíte mít strach. Možnost se vždy najde. Tak už chybí jen vybrat den, počasí, dobrou partu a vyrazit!