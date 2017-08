Na místě Vajaxu chtějí vytvořit stavební parcely

Strakonice – V několika objektech areálu Vajaxu v Předních Ptákovicích je drůbežárna. Provozovatelem je Agropodnik Hodonín, a.s., patřící do skupiny Agrofert a ten plánuje její činnost ukončit.

Z areálu drůbežárny by jeho majitel chtěl vytvořit parcely na stavbu rodinných domů.Foto: Deník / Alena Šrámková

Pozemky na tomto místě jsou nyní určené k zemědělskému podnikání. Firma žádá o zanesení změny do územního plánu na plochu pro bydlení, chtěla by z areálu vytvořit stavební parcely pro rodinné a řadové domy.



Podle plánu by tady mělo být 45 samostatných a 29 řadových domů. Došlo by k vytvoření nové lokality na bydlení. „S novými stavebními parcelami jde ruku v ruce také spojení s centrem města a celková infrastruktura,“ dodal k záměru Robert Flachs z odboru rozvoje města.



Vyjádření ředitele společnosti Agropodnik Hodonín a.s. Milana Sýkory se bohužel nepodařilo zajistit, je na dovolené.