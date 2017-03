Na chodníky musí stačit tři miliony

Strakonice 13. března - Proměna plochy Beranova dvora se teprve připravuje.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Více než tři miliony korun mají nyní jít ve Strakonicích na dílčí opravy chodníků. Tak to vyplývá z plánu oprav a investic chodníků na rok 2017, který schválili radní.



Podrobnosti uvedla mluvčí radnice Markéta Bučoková. „Opravy a investice se budou týkat chodníku Jezárky ulice U Vrbiček a ulice Mikoláše Alše, dále chodníku v ulici Virtova, Václavská, MUDr. Hradeckého a chodníku v ulicích Ellerova a Lidická.“



Na opravy chodníků by měla navázat úprava plochy Beranova dvora u zimního stadionu. Projektovou dokumentaci začne připravovat firma JM Projekt, s.r.o., Volyně, vybraná při výběrovém řízení. Investice by měla přinést nejen vylepšení této lokality, ale hlavně více parkovacích míst.