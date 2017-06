Miloš Zeman dostal ve škole sluníčko

Cehnice - Vesnici roku Cehnice navštívil v úterý krátce před polednem prezident Miloš Zeman v doprovodu jihočeské hejtmanky Ivany Stráské.

Obec Cehnice navštívil 13. června prezident České republiky Miloš Zeman.Foto: Deník / Petr Škotko

Veškerý program se odehrával na základní škole, která o víkendu slaví 70. výročí od svého otevření. Na zahradě školy bylo improvizované pódium. Uvítat pana prezidenta přišla Eliška Čechová ze sedmé třídy: „Strašně špatně jsem spala, jsem od rána nervózní," přiznala.

Její parťák, deváťák Kryštof Malínek vnímal návštěvu prezidenta a hejtmanky jako obrovskou čest. „Jsem velmi rád, že oba dva Cehnice navštívili, budeme mít na co vzpomínat.“ Oba žáci předali dárečky – velké keramické sluníčko, které vyrobil školní keramický kroužek.

Usměvavá ředitelka školy Zuzana Drančáková komentuje výjimečnou návštěvu v budově školy: „Jsme rádi, že nám do školy zavítal pan prezident. Na kávu u nás ve škole přivítáme rádi všechny milé hosty.“

Co také řekl Miloš Zeman

"V novinách jsou zprávy pravdivé – datum vydání, pravděpodobnostní – počasí a ostatní, to jsou všechny další.

Novináře zajímá pravidelně můj jídelníček, netuším proč."

"Domácí vzdělávání dětí je stejné jako domácí porody, jedná se o současně velmi módní záležitost, ale já s ním nesouhlasím, nic není pod kontrolou."



"Vysocí politici by se měli učit od komunálních politiků z malých obcí, protože ti komunikují a řeší vše obratem ruky. Hledají způsob, aby to fungovalo."



"Potěšila mě informace, že dobře vypadám. Mám za sebou 12 hodinový let z Vietnamu a je tam 100 procentní vlhkost, jak vidíte všechno přežiju, jsem odolný."

Na dotaz žáka ZŠ Richarda Appela z Paračova, čím chtěl jako dítě být, Miloš Zeman odpověděl, že chtěl být jako Kája Mařík. A pak s nadsázkou doplnil, že od dospělého věku toužil být důchodcem.

"Pokud jde o zprávy o mém zdravotním stavu, vždy mi vstupují slzy dojetí do očí, jak se čeští novináři, starají o mé zdraví. Jsem přesvědčen, že se tak starají v dobré vůli a ne proto, abych znovu nekandidoval."



Vyjádřil se také k Šumavě na téma kůrovec: "Současný stav Šumavy má na svědomí ve své éře Marin Bursík ( ministr životního prostředí v letech 1998 a 2007 až 2009, pozn. autora). Bohužel ten zařadil kůrovce mezi chráněné živočichy, a tak dovolil obrovskou devastaci Šumavy. Na místo, aby se napadené stromy zklikvidovaly, tak se bohužel kůrovec takto rozšiřoval dál. U nás se více chrání zvířata, než lidé."

Na adresu premiéra Sobotky prezident v Cehnicích řekl: "Naše země potřebuje silného předsedu vlády a ne takového, který nejprve podá demisi a poté ji zase odvolá, to nesvědčí o vnitřní stabilitě daného člověka."