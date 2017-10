Michal Jančařík exkluzivně pro čtenáře Deníku

Strakonice - "Být optimista v takové situaci je jediná cesta, jak se nezbláznit.

A mohu s klidem říct, že i když zažívám chvilky čirého zoufalství, je jich stále méně. Optimismus musíš cíleně vytvářet a někdy se do něj i nutit, ale já si nemohu dovolit prožít den v depresi a negativismu. Tím bych se neuzdravil. Musím se soustředit na to, abych byl pozitivní, dělal smysluplné věci a prostě žádný den neproflákal."



Životní příběh moderátora počasí na TV Nova Michala Jančaříka sledují už několik měsíců miliony lidí v celé republice. Tento sympaťák, optimista a sportovec je odkázán na invalidní vozík, ale jeho vůle postavit se zpět na nohy, se zdá být bezbřehá. Navíc se tento bojovník, který kdysi ve Strakonicích moderoval Pivovarskou pouť nebo Miss dětských domovů, opět vrátil na televizní obrazovky jako sporťák pondělních poledních novin a vidět ho můžeme i v pořadu Volejte Novu. Jak ale žije, co musel dokázat a co ho čeká? A jak moc si váží podpory lidí?



Michal Jančařík poskytl Strakonickému deníku exkluzivní rozhovor, který pro vás připravujeme. O termínu, kdy si ho budete moci přečíst, vás budeme včas informovat.