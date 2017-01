Měne mrazu, více sněhu

Strakonicko - Poté, co kleslyteploty hluboko pod nulu, napadlo několik centimetrů sněhu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vít Šimánek

Místy sneží dál a je zataženo. Meteorologická stanice v Kocelovicích ráno v 10 hodin hlásila ještě šest stupňů pod nulou. Oblačno by mělo zůstat až do odpoledne i s občasným sněžením. Teploty mohou stoupnout až k -2°C. Podobný ráz počasí by měl pokračovat do úterý, kdy se odpoledne může projasnit až k polojasnu.