Reportér Deníku na místě: Je to masakr

Blatná - K vybíjení dochází na třech místech, pracuje na něm devadesát lidí. Na místě jsou hasiči, veterinární správa, policie a dokonce i armáda. Zlikvidováno bude dvacet tisíc kachen a šedesát tisíc vajec.

Na místě situaci sledovala redaktorka Radka Doležalová. "Vybíjení začalo ráno a mělo by trvat asi do 14 hodin. Z uvedených šedesáti tisíc vajec bylo 45 tisíc už nasazených, ty se hned přestaly nahřívat a všechny putovaly do kontejnerů a k likvidaci," uvedla.

Dodala, že začínají i opatření pro drobnochovy v okolních obcích. Veternární správa je v kontaktu s tamními starosty. Důležité je aby měli chovatelé krmení a vodu schované někde pod střechou, aby k tomu volně se pohybující ptáci neměli přístup. Měli by mít také připravený plastový box na případně uhynulé ptáky.

Podle názoru ředitele Blatenské ryby současné počasí rozšiřování nákazy nahrává. Divocí ptáci se více shlukují a táhnou z místa na místo. Ptačí chřipka je prý zimní nemoc, při teplotách kolem dvaceti stupňů už se moc nešíří.

Škodu zatím nebylo možné vyčíslit. Teprve až se oteplí, rozhodně Blatenská ryba o tom, zda chovy obnoví nebo ne.

Nákaza se opět objevila v komerčním chovu firmy Blatenská ryba na farmě v Jiráskově ulici. Společnost již koncem ledna přišla o 6500 kachen na farmě u rybníku Řitovíz.

O víkendu potvrdili veterináři ptačí chřipku ještě u volně žijící volavky v Třeboni. Mrtvé ptáky sbírali o víkendu také jihočeští hasiči. Šlo o volavky, kachny a labutě ve Vodňanech, Volyni, Kleci u Jindřichova Hradce i v Táboře. U těch ale není jisté, zda zahynuli kvůli ptačí chřipce.

Ptačí chřipka se v Česku objevila na začátku letošního roku asi po deseti letech. Od té doby veterináři už vybili 37.000 ptáků, ohnisek je v ČR kolem dvaceti.