Lev i dáma v jednom. Tak vidí lidé Hanu Čečkovou z Vodňan

Vodňany /ROZHOVOR/ - Čerstvou držitelkou ceny Nadace charty 77 SEN SEN 2017 - Senzační senior, si z Prahy odvezla Hana Čečková z Vodňan.

„Roztřásly se mi nohy. Ale celá ta sláva mi dochází až nyní,“ svěřila žena, která začala s péčí o lidi jako invalidní důchodkyně v roce 2006. Je totiž kardiak.



Jaké byly vaše první dojmy při obdržení této prestižní ceny?

Když zaznělo moje jméno a navíc jsem byla vyhlášená jako první, roztřásly se mi nohy. Jen si vybavuji, jak někdo v publiku řekl „ Taková mladá“. Jsem ročník 1954, tak mě to potěšilo. Mezi dalšími oceněnými byli lidé od sedmdesáti let nahoru. Celá ta sláva mi pomalu dochází teprve nyní. Dostávám spousty emailových gratulací od přátel.



Kdy jste se aktivně začala zajímat o seniory?

Nejdříve jsem pracovala u Svazu postižených civilizačními chorobami. To bylo v roce 2006. Já sama jsem v té době již byla invalidní důchodkyní, jsem kardiak. Když ze dne na den tehdejší předseda výboru složil funkci, přijala jsem a nastoupila na jeho pozici. Mám dceru s dawnovým syndromem, a s tím zřejmě i souvisí mé potřeby stále o někoho pečovat. Mým snem bylo vytvořit spolek pro všechny, kdo potřebují pomoc. V loni jsem založila novou organizaci Sdružení aktivních obyvatel Vodňanska. Dnes je to fungující organizace, která je otevřená nejen zdravotně znevýhodněným, ale také seniorům. V současné době máme asi 150 členů.



Jak to zvládáte, máte li vedle sebe lidi v důchodovém věku, se zdravotním postižením a aktivní seniory?

Pracujeme pohromadě, jak členové našeho výboru, také ostatní důchodci. Jezdíme na výlety. Ti zdatnější senioři absolvují delší pěší trasy a vozíčkáři mají jen kratší procházky. Stále jsme ale jedna skupina na společném výletě. Někteří důchodci ve svém věku mají i nějaké ty vrtochy. Během túry lesem se například rozhodnou jít na houby. Pak je obtížné celou skupinu uhlídat. V zámeckých parcích také často ignorují cedule se zákazem vstupu, když se jim něco líbí, jdou si za svým a zkracují si cestu, jak jen mohou. Kdyby to byli děti ze školky, tak zvýším hlas, nebo jim naplácám, ale já k seniorům cítím obrovskou úctu. Někdy jsem z výletu hodně vyčerpaná. Oni mě ale pohladí a poděkují, jak si celý den báječně užili, a hned jsem zase šťastná. To mě naplňuje.



Vyrazili jste se podívat i smečku vlků žijících volně na Šumavě?

Minulý týden jsme se vypravili na Srní, abychom vlky viděli. Někdy je to ale oříšek všechny uspokojit. Důchodkyně Růža se v polovině túry rozhodla, že si sedne a při zpáteční cestě se k nám zase přidá. Po dlouhém přemlouvání nakonec pokračovala společně se skupinou. Právě ona spatřila vlky jako první a začala křičet jak na lesy „Máňo koukni vlci!“a vlci utekli. Takže možnost je spatřit mělo jen pár šťastlivců z naší početné skupiny.



Vaše velká seniorská rodina se stále rozrůstá. Pořádáte pro ně bezpočet kulturních aktivit, výletů do přírody, za památkami, na výstavy, rekondiční pobyty. Senioři si už vás umí sami najít. Na co se mohou v blízké době těšit?

Dnes slavíme v klubu MěKS Vodňany Mezinárodní den seniorů. Je to takové příjemné setkání, na které každý přinese domácí dobrotu. Hostem je i zástupce policejního sboru a to není náhoda. Chci všem připomenout pravidla bezpečné jízdy cyklistů na silnicích. Našim seniorům jsem opatřila reflexní pásky, ale o některých vím, jak jezdí neukázněně. Také jsme se ve skupině setkali i s problémem domácího násilí. Rádi bychom je přesvědčili, aby se nebáli za námi přijít a svěřili se s problémy, které je tíží.



V jakém věkovém rozpětí jsou členové spolku?

Nejmladší členkou je invalidní důchodkyně moje dcera Kateřina (40). Nejstaršímu seniorovi je 85 let. I když, položme si otázku, kdo je dnes senior? Někdo je jím už od padesáti, ale někdo se necítí být seniorem ani v osmdesáti letech. Je to opravdu individuální.



Proč tuto práci ve svém volném čase děláte?

Tatínek byl hodně akční muž. Syn je zaměstnán jako profesionální hasič, neteř je u policie. Máme prostě v povaze pomáhat a chránit. Máme to asi v rodině. Možná i proto, že se někdy cítím „nedomazlená“. Maminka mi umřela v mých dvaceti osmi letech.



Jaký výlet chystáte pro seniory v nejbližším termínu?

Osmého listopadu jedeme do Prahy na Pražský Hrad. Začala tam první výstava k české státnosti Proměny Pražského Hradu 1919 až 1929. Hned v příštím roce navštívíme další tři výstavy v Praze a bude-li otevřena veřejnosti vila bratří Čapků, určitě to bude jeden z našich dalších cílů. Také nevynecháme výlety na Šumavu. Tu prostě všichni milují.



Setkáte li se s Hanou Čečkovou, první co vás napadne je, že před vámi nestojí žádná křehká důchodkyně, ale žena nabitá energií, kterou navíc dokáže přenášet na všechny, kdo se ocitnou v její blízkosti.

V letošním pátém ročníku bylo celkem 91 nominovaných v kategorii Pomáháme seniorům. Ředitelka Domova pro seniory Daniela Davidová, společně se zástupci města, Hanu Čečkovou navrhla. „Znám Hanku již léta. Její předností je skromnost, s kterou nenápadně pluje vodňanskem a zanechává za sebou vlny dobra,“ říká Daniela Davidová.