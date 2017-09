Kytaru a hokejku mám stejně rád

Strakonice - Plachý, ale milý úsměv, tichý hlas, tak může na spoustu lidí působit vystupování jedenáctiletého šikovného kytaristy z Nového Dražejova u Strakonic Rudy Prušáka.

Ale zdání klame, tento velmi milý kluk má za sebou již spoustu hudebních úspěchů.

Na kytaru do třídy učitele Josefa Pelána na ZUŠ ve Strakonicích chodí teprve čtyři roky, ale už zaznamenal svou šikovností a pílí spoustu úspěchů.

V loňském roce si odvezl zlato z republikového kola Dětské Porty a zopakoval tak předloňské prvenství v kategorii do 12 let. Ve velké konkurenci nejen zvítězil, ale ke zlatu přibylo i ocenění diváků. Na stejné soutěži zazněla mimo jiné písnička Nádraží od Michala Tučného. „Měl jsem ji už nacvičenou a přišel pan učitel a řekl, že bude v Lucerně koncert pro Michala Tučného a že bych ji tam mohl zahrát,“ vzpomínal s úsměvem Ruda. A jeho mamka Ilona dodává: „Byla to hezká shoda okolností.“

Nejen hra na kytaru je Rudovo velkým koníčkem, ale další velmi časově náročnou zálibou je lední hokej. Jak s pokrčením ramen zkonstatovala jeho matka. Hraje za HC Strakonice za žáky 7. třídy. „Oboje mám stejně rád,“ říká talentovaný muzikant a hokejista.

Ruda má jako každý z nás sen. Ten jeho se týká také koncertování. „Přál bych si vystupovat ve velkém vyprodaném sálu,“ řekl malý kytarista. A zahrát třeba nějaké rockové skladby.

Na realizaci těchto přání má spoustu času, tedy ať se vyplní.