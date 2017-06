Kvůli mostu dostane doprava ve městě jiný řád

Strakonice /INFOGRAFIKA/ - Od pondělí 12. června je s definitivní platností až do prosince uzavřena komunikace v Lidické ulici a sídliště 1. máje, kvůli přestavbě mostu vedle Hostince U města Prahy.

Téměř 200 let starý most se za pár týdnů stane minulostí. Jedná se o velmi vzácný most.Jde o "novostavbu" na císařské silnici z roku 1825, časem z něj zmizela i sousoší a přistavěny byly lávky pro pěší. Pod mostem vedla cesta ke starým jatkám.Foto: Deník / Alena Šrámková

Dojde ke kompletní demolici mostu. „Součástí stavby je i nové připojení městské kanalizace,“ zmínil vedoucí odboru dopravy města Strakonice Václav Býček. Veškerá doprava tak bude odkloněna přes ulici Radomyšlská a Ellerova, trasa bude viditelně vyznačena.

Po celou dobu stavby dojde k dočasnému zrušení zastávek autobusové dopravy, a to MHD sídliště 1. máje a pro meziměstské spoje Ellerova, pod Hvězdou.



Pro chodce bude ponechána pro průchod pravostranná lávka.



V souvislosti s touto uzavírkou dojde mimo jiné k přeprogramování semaforů na křižovatce u komplexu Hvězda.

● původní most je datován do 16. století

● novější je dostavěn v r. 1825 na císařské silnici

● doba uzavření kvůli stavbě od 12.6. do 31. 12. 2017

● celkové náklady stavby jsou téměř 37 mil. 400 tisíc

● město Strakonice 19 mil. 200 tisíc korun, vše bez DPH

Uzavírka komunikace je od 12.6.2017 do 31.12.2017.

Objízdná trasa: silnice II/173 Radomyšlská – Ellerova – silnice I/4 Písecká a zpět.

Pravidelná linková osobní doprava

Uzavírka se dotkne těchto našich linek:

370004 Stachy,Zadov,Churáňov – Strakonice – Praha, 380120 Strakonice – Čejetice,Mladějovice. Po dobu uzavírky budou spoje těchto linek vedeny Píseckou ulicí obosměrně. U těchto linek bude zrušena zastávka Strakonice,Ellerova – Hvězda bez náhrady.

380020 Strakonice – Blatná, 380050 Strakonice – Střelské Hoštice – Horažďovice, 380150 Strakonice – Volenice – Soběšice, 380160 Strakonice – Volenice – Strašice – Soběšice, 380170 Strakonice – Doubravice – Blatná – Buzice, 380210 Strakonice – Volenice – Zvotoky. Po dobu uzavírky budou spoje těchto linek vedeny Ellerovou ulicí obousměrně. U těchto linek bude zrušena zastávka Strakonice,sídl.1.máje. Jako náhradní je určena zastávka Strakonice,Ellerova – Hvězda.



380220 Strakonice – Rovná – Osek,Jemnice – Radomyšl. Po dobu uzavírky budou spoje této linky vedeny z Ellerovy ulice zpět na kruhový objezd u Lidlu a dále Píseckou ulicí obousměrně. U této linky budou zrušeny zastávky Strakonice,Ellerova – Hvězda a Strakonice,sídl.1.máje bez náhrady.

Linky MHD Strakonice

Uzavírka se dotkne linek 385004 Strakonice,žel.st. – Strakonice,Velké nám. – Strakonice,Raisova – Strakonice,žel.st. a linky 385005 Strakonice,Modlešovice – Strakonice,žel.st. – Strakonice,Raisova – Strakonice,Sídliště – Strakonice,Starý Dražejov.

Linka 385004:

Spoje linky budou vedeny z Lidické ulice do ulice Nerudovy a dále ulicí MUDr. K. Hradeckého zpět do Lidické ulice. Po dobu uzavírky bude u všech spojů linky zrušena zastávka Strakonice,sídl.1.máje.

Linka 385005:

Po dobu uzavírky budou spoje 1, 3, 5, 7 a 11 vedeny z Ellerovy ulice na kruhový objezd u Lidlu a dále Píseckou ulicí do Raisovy ulice. U těchto spojů budou zrušeny zastávky Strakonice,Ellerova – Hvězda, Strakonice,sídl.1.máje a Strakonice,Lidická. Jako náhradní je určena zastávka Strakonice,Ellerova – MŠ.

Spoje 2, 4, 6, 8, 10 a 12 budou po dobu uzavírky vedeny z Lidické ulice do ulice Nerudovy a dále ulicí MUDr. K. Hradeckého zpět do Lidické ulice. Po dobu uzavírky bude u těchto spojů zrušena zastávka Strakonice,sídl.1.máje.

Spoje 9, 13 a 15 budou vedeny z Radomyšlské ulice Ellerovou ulicí na kruhový objezd u Lidlu a dále Píseckou ulicí do Raisovy ulice. Po dobu uzavírky bude u těchto spojů zrušeny zastávky Strakonice,sídl.1.máje a Strakonice,Lidická.



Dočasně zrušená zastávka: Strakonice,Ellerova-Hvězda

náhradní zastávka: bez náhrady

Dotčené spoje: všechny spoje linek (obsluhující tuto zastávku):

- 370004 Stachy,Zadov - Strakonice - Dubenec - Praha

- 380120 Strakonice - Čejetice,Mladějovice

- 360002 Písek - Kestřany - Dobev,Stará Dobev - Štěkeň - Strakonice

- 360015 Písek - Dobev,Stará Dobev - Strakonice

Termín dočasného zrušení zastávky: 12. 6. 2017 - 31. 12. 2017

Dočasně zrušená zastávka: Strakonice,sídl. 1. máje

náhradní zastávka: Strakonice,Ellerova-Hvězda

Dotčené spoje: všechny spoje linek (obsluhující tuto zastávku):

- 380020 Strakonice - Blatná

- 380050 Strakonice - Střelské Hoštice - Horažďovice

- 380150 Strakonice - Volenice - Soběšice

- 380160 Strakonice - Volenice - Strašice - Soběšice

- 380170 Strakonice - Doubravice - Blatná - Buzice

- 380210 Strakonice - Volenice - Zvotoky

Termín dočasného zrušení zastávky: 12. 6. 2017 - 31. 12. 2017

Alena Šrámková