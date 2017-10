Krátce ze Strakonicka

Strakonice – Gymnázium od pondělí 2. října hostí šest studentů z Brazílie, Číny, Ruska, Turecka, Gruzie a Íránu. V rámci projektu Edison se budou seznamovat s českými studenty.

Strakonice, hrad. Ilustrační fotoFoto: Deník / Alena Šrámková

Burza šactva

Sedlice – Svaz žen pořádá celý tento týden v zasedací místnosti úřadu burzu ošacení a obuvi. Otevřeno je až do soboty. Ve všední dny od 8 do 11 hodin, a od 15 do 17 hodin. V sobotu pouze dopoledne.

Zdravě uvaří

Strakonice - Rodinné centrum Beruška pořádá v úterý 3. října od 16.30 hodin první kurz zdravého vaření pro děti od 5 let.

Začíná Bejvávalo

Strakonice – Vernisáž výstavy František Zemen Bejvávalo se uskuteční v úterý 3. října v 17 hodin v Rytířském sálu hradu. Výstava strakonického fotografa trvá do 29. října.