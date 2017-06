Korunovační klenoty jako originál

Koloděje nad Vltavou - Vidět insignie českých králů je nezapomenutelný zážitek. Byť jde „jen" o kopii.

Zámek Mitrowitcz přibližuje korunovační klenoty, odznaky vlády a moci českých králů, do 30. července při prohlídce zámku. Nápad na vytvoření jejich napodobeniny se zrodil v hlavě Ondřeje Mikuláška z Liberce, majitele a kurátora výstavy. Před dvěma lety na českobudějovické radnici vystavované kopie byly zapůjčeny z Karlštejna, kam se zase vrátily. Jejich „příbuzní“ na zámku mají dynamičtější současnost. V rámci putovní výstavy je mohou zhlédnout statisíce lidí v republice.

„Autorem věrné repliky Svatováclavské koruny je jeden z nejlepších českých zlatníků a výtvarníků Jiří Urban z Turnova,“ přibližuje svůj poklad Ondřej Mikulášek. „Zhotovil šperky pro papeže Jana Pavla II. i pro britskou královnu Alžbětu II. Manželé Blanka a Matúš Cepkovi skvěle zvládli královské žezlo,“ doplňuje majitel.

Oproti originálu jsou korunovační klenoty ze zlaceného stříbra a drahokamy nahrazuje dokonalá sklářská kompozice. „Váhal jsem, zda nepoužít ryzí zlato, exponáty by měly větší hodnotu, ale jde o bezpečnost. Lákaly by kvůli kovu. Takto jsou v podstatě bezcenné, neprodejné. Jsou zcela unikátní, takže, kdyby je někdo ukradl, nemůže je nikomu ukázat. Snad prodat do soukromé sbírky, ale sběratelé si raději pořídí méně hodnotný předmět, ale originál,“ vysvětluje kurátor.

Výroba kopií nebyla snadná kvůli místům, jež nebývají běžně zachycena. „Dalo to hodně pátrání. Několikrát jsem viděl originály, ale u jablka a žezla bez detailního pohledu rozdíl nepoznám,“ je spokojen s výsledkem Ondřej Mikulášek.

O pokladu

Korunovační klenoty tvoří:

- Svatováclavská koruna, kterou nechal zhotovit Karel IV., když měl ještě titul moravského knížete. Je čtvrtou nejstarší královskou korunou na světě.

- královské žezlo

- jablko

- korunovační plášť s hermelínovými doplňky

Originály královské moci jsou k vidění jednou za pět let na Pražském hradě

Vystavené repliky jsou z pozlaceného stříbra a drahokamů ze skla