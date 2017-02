Konečně! V březnu začne stavba obchvatu

Strakonice - Celá přeložka má být hotová v srpnu 2018.

Kácení kvůli obchvatu.Foto: Deník/Jakub Vacík

Neuplynou už ani tři měsíce a stavba severního dopravního půloblouku skutečně začne. Důležitým datem je 1. březen, kdy má dojít k zahájení prací. Informovala o tom mluvčí radnice Markéta Bučoková. „Zprovoznění je dáno závazným termínem datovaným na srpen roku 2018,“ doplnila. Dodala, že na březen se také připravuje veřejné představení této stavby za více než dvě stě milionů korun zástupci ŘSD a vedením města.



Zdlouhavá jednání o obchvatu završil na začátku roku podpis smlouvy Ředitelstvím silnic a dálnic Praha, městem Strakonice a Společností I/22 Strakonice, M Silnice, a.s. a Robstav stavby, k.s. Jinak je ale historie jeho příprav mnohem delší. První myšlenky sahají až do 30. let.



Na novém obchvatu vzniknou tři kruhové křižovatky



Hlavním investorem severního dopravního půloblouku, který se v březnu začne ve Strakonicích stavět, je Ředitelství silnic a dálnic.



V jeho režii bude celek vzniklé komunikace I/22. „Její součástí budou mimo jiné také tři nově vybudované kruhové křižovatky,“ uvedla mluvčí radnice Markéta Bučoková.



Strakonice budou investorem desítek nově vzniklých parkovacích míst, chodníků, veřejného osvětlení a například i překrytého zářezu či lávky pro pěší přes vzniklou komunikaci.



Malé ohlédnutí



V územním plánu Strakonic je obchvat vlastně už od roku 1935.

Ke schválení investičního záměru došlo v roce 2004.

Územní rozhodnutí bylo vydáno v roce 2008.

V prosinci 2014 začalo opakované stavební řízení.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno vloni v květnu.



Náklady



Celkové náklady na stavbu činí 225 469 437,26 korun včetně DPH.

Podíl, který bude spolufinancován z rozpočtu města Strakonice, činí 47 349 573,29 korun včetně DPH.

Obchvat má odvést hustý provoz z centra Strakonic a také lépe propojit tahy Vodňany Domažlice a Praha Strážný.