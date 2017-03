Každá domácnost dostane tašky na třídění

Volyně – Město Volyně má v poslední době stanoven roční poplatek za občana 480 korun, ale i tak radnice na každého obyvatele doplácí ze svého přibližně 190 korun.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Mirostav Kucei

„Třídíme veškeré sklo, plasty a papír, nově přibyly i kontejnery na olej z domácností,“ říká vedoucí technických služeb Ladislav Bače. Bio odpad mohou občané ukládat ve sběrném dvoře a pro textil jsou určené červené a žluté kontejnery pro další využití.

Letos přichází radnice nově s barevnými třídícími taškami zdarma do každé domácnosti. „Chceme, aby to měli občané jednodušší a my samozřejmě v konečné fázi levnější,“ říká starosta Václav Valhoda. K tříděnému odpadu se musí ještě připočíst 700 tun odpadu komunálního, který město ukládá na vimperské skládce za 1200 korun za jednu tunu.

Alena Šrámková