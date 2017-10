Kam za kulturou 9. října

Strakonoice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Strakonicku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Bohun

STRAKONICE

Muzeum

STRAKONICKÉ RETRO – OD UMĚNÍ KE SPORTU – výstava přibližuje TOP události ze světa kultury, společenského života a sportu od roku 1945 do 1989 ve městě, potrvá do 31. října.

Maltézský sál, Sál U Kata

BEJVÁVALO – výstava fotografií Františka Zemena, výstava potrvá do 29. října.



Kino

NEJSLEDOVANĚJŠÍ – dokument ČR, od 17.30 hodin (do úterý).

BLADE RUNNER 2049 3D – scifi film USA, Kan. a VB, od 20 hodin.



BLATNÁ

Galerie v Íčku

IDENTITA – výstava fotografií na téma letošního Blatenského fotofestivalu, potrvá do 31. října.

Komunitní centrum

OTEVŘENÁ KAVÁRNA: DOMOV PETRA MAČKOV – výstava obrazů klientů domova PETRA, potrvá do

31. října.

SOŠ Blatná

KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM PRO ZAČÁTEČNÍKY – 1. lekce, 17.30 – 19 hodin.

Velká klubovna KCAŽ

MUZIKOTERAPIE – od 18 hodin.



VODŇANY

Městská galerie

KAREL BURDA – fotografie,

narozeninová výstava, potrvá do 8. října.

VE VODŇANECH – fotografie Lukáše Ptáčka a Michala Kočana k připravované knize, potrvá do 15. října.

Galerie u zubaře

WITCHES & FAIRIES – Jan Wasserbauer – fotografie, výstava potrvá do 27. října.

Informační centrum

HISTORIE VODŇANSKÉ POŠTY V DOKUMENTECH – ze sbírky MaG Vodňany, k 80 letům od otevření „nové“ budovy v Kampanově ulici, potrvá do 29. prosince.



Kino

BLADE RUNNER 2049 – film USA, od 19.30 hodin.



VOLYNĚ

Galerie Na shledanou

JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM – architektonicko – sochařská intervence, potrvá až do koce roku.