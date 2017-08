Kam za kulturou 23. srpna

Strakonicko - Zajít můžete nejen na výstavu o Janu Palachovi.

Vodňany. Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

STRAKONICE

Pobočka ŠK Za Parkem

ZASTAVENÍ V ČASE – krátké setkání, ztišení, verše – Petr Ulrych, poetická próza – John Flanagan, od 16.30 hodin.



BLATNÁ

Nábřeží, Na Příkopech

JAN PALACH 69´ – na dvaceti velkoformátových plachtách se dozvíte o životě a činu Jana Palacha v historických souvislostech. Pozornost je zde věnována také dalším živým pochodním – případům Ryszarda Siwiece, Jana Zajíce či Evžena Plocka, výstava potrvá až do 24. září.



VODŇANY

Městská galerie

KAREL KUPKA – OBRAZY –

k 85. nedožitým narozeninám malíře ze Slaníku, výstava v neděli končí.

Kino

ZABIJÁK & BODYGUARD – film USA, od 19.30 hodin.

VOLYNĚ

Galerie Na shledanou

TO VÍŠ, ONI TAM NALÍTAJÓ – výstava Venduly Chalánkové, potrvá do 15. září.

Muzeum

ALOIS BOHÁČ – VODNÍCI A ŽÁBY – výběr z fantaskní tvorby Aloise Boháče, oleje, kresby, studie, výstava potrvá do 3. září.