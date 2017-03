Kam za kulturou

Strakonice - Kulturní pozvánka na 13. a 14. března.

Výstava Loutkové divadlo a pohádka trvá v Maltézském sále strakonického hradu do 26. března.Foto: Deník/Petr Škotko

STRAKONICE

DNES

Maltézský sál

LOUTKOVÉ DIVADLO A POHÁDKA výstava loutek potrvá do 26. března.

Ateliér Variace

ROSENÍ SVĚTLA výstava Jany Hlavaté.

Kino

MASARYK český historický film; od 20 hodin.

ZÍTRA

Kino

JACKIE biografické drama; od 17.30 hodin (do středy).

LION DLOUHÁ CESTA DOMŮ australské filmové drama; od 20 hodin (do středy).



BLATNÁ

DNES

Infocentrum

LUBOŠ ŠVEJDA BIG APLLE výstava fotografií; do 31. března.

Muzeum

JAN JIROVEC ŠUNKA, ŠKVARKY, STÉKAJÍCÍ SLEPENINY výstava potrvá do 23. dubna.

Komunitní centrum

SUPERMARKET SVĚT výstava potrvá až do 30. dubna.

ZÍTRA

Knihovna

ČTEME, PLETEME… a jdeme na výstavy do muzea; od 14 hodin.



VODŇANY

DNES

Infocentrum

J.A. Comenius CESTA POUTNÍKA výstava žáků VOZUŠ ze třídy Věry Bělochové; potrvá až do 30. března.

Městská galerie

POZNÁVEJ SE interaktivní výstava potrvá ještě do 19. března.

Sloupová síň MěÚ

IMAGINÁRNÍ PORTRÉTY A SNY výstava Marie Lhotové a Milana Nekonečného potrvá do 30. dubna.

Kino

MUZZIKANTI český hudební film; od 19.30 hodin.



VOLYNĚ

DNES

Muzeum

ŽÁKYNĚ MILUŠE HODOUŠKOVÁ potrvá až do 25. března.

PŘÍRŮSTKY 2013-2016 výstavní výběr z různorodých předmětů. Výstava potrvá do 29. dubna.

Galerie Na shledanou

PETRA HOUSKOVÁ HLASITÉ TICHO výstava potrvá do 31. března.

Pošumavská tržnice

KONCERT ZUŠ od 18 hod.

ZÍTRA

Kino

JÁ DANIEL BLAKE sociální drama; od 20 hodin.