Kam za kulturou

Strakonice - Kulturní pozvánka na 21. a 22. února.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Klára Alešová

STRAKONICE

DNES

Maltézský sál

LOVEC SRDCÍ – Obrazy a rytiny Václava Špeciána – do 26. února.

Kino

VŠECHNO NEBO NIC – komedie Slovenska a Česka; od 17.30 hodin.

Kino

LÉK NA ŽIVOT – drama USA a SRN; od 20 hodin (do ST).

MěDK

VÁCLAV NECKÁŘ A SKUPINA BACILY – MEZI SVÝMI – koncert od 19 hodin.

ZÍTRA

Ráj

DĚTSKÁ MAŠKARNÍ DISKOTÉKA – F. Mareš hraje od 15 hodin.

Kino

RICHARD MÜLLER: NEPOZNANÝ – slovenský dokument; od 17.30 hodin.

MěDK

TAKOVÁ NESMĚLÁ PROVOKACE – Scéna mladých při DS Čelakovský Strakonice hraje od 19 hodin.



BLATNÁ

DNES

Komunitní centrum

FIGURY A OBLIČEJE – výstava obrazů Jiřího Pešla; do 28. února.

Infocentrum

LUBOŠ ŠVEJDA – BIG APLLE – výstava fotografií; do 31. 3.

Muzeum

JAN JIROVEC – ŠUNKA, ŠKVARKY, STÉKAJÍCÍ SLEPENINY – vernisáž výstavy v 17 hodin, potrvá do 23. 4.

Knihovna

ČTEME, PLETEME… a připravujeme se na masopust; od 14 do 16 hodin.

ZÍTRA

Kino

MILUJI TĚ MODŘE – česká romantická komedie; od 19.



VODŇANY

DNES

Foyer KD

VÝSTAVA KLUBU VOJENSKÉ HISTORIE – stálá expozice modelů letadel a bojové techniky z II. sv. války.

Infocentrum

J.A. Comenius – CESTA POUTNÍKA – výstava žáků VOZUŠ ze třídy Věry Bělochové; potrvá do 30. března.

Městská galerie

POZNÁVEJ SE – interaktivní výstava do 19. března.

ZÍTRA

Kino

T2 TRAINSPOTING – film USA; od 19.30 hodin.



VOLYNĚ

DNES

Galerie Na shledanou

PETRA HOUSKOVÁ – HLASITÉ TICHO – do 31. března.

Pošumavská tržnice

SENIORSKÁ KAVÁRNIČKA – od 14 hodin.

Kino

MLČENÍ – mexické historické drama; od 20 hodin.

ZÍTRA

Kino

PŘEDNÁŠKA – MADEIRA – od 19 hodin.