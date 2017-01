Kam za kulturou

Strakonicko - Kulturní nabídka na pondělí a úterý.

STRAKONICE

DNES

Kino

MANŽEL NA HODINU česká komedie; od 17.30 hodin (do úterý).

RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA 3D americký akční horor; od 20 hodin (do úterý).

Rytířský sál

MADEIRA SMARAGDOVÝ OSTROV cestopisná přednáška Lenky Martanové; od 19 hodin.

BLATNÁ

ZÍTRA

Komunitní centrum

JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU MATKOU od 16 h.

VODŇANY

DNES

Kino

XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE od 19.30 hodin.

VOLYNĚ

DNES

Muzeum

DANIEL HAVLÍK LUCKY výstava potrvá do 30. ledna.

PŘÍRŮSTKY 2013-2016 výstavní výběr z různorodých předmětů. Výstava potrvá do 29. dubna.

Galerie Na shledanou

PETRA HOUSKOVÁ HLASITÉ TICHO výstava potrvá do 31. března.

ZÍTRA

Kino

RESIDENT EVIL POSLEDNÍ KAPITOLA horor; od 20 h.