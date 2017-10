Kam v pátek a třináctého? Na hrad

Strakonice - Na pátek 13. října připravilo Muzeum středního Pootaví v prostorech strakonického hradu Noční prohlídku aneb Co se může dít v pátek třináctého?

Jaké neobvyklosti se dějí na hradě v pátek třináctého po setmění se dozví návštěvníci strakonického hradu právě v tento den.Foto: Deník / Alena Šrámková

Začátek první prohlídky je v 19 hodin, další je ve 20.30 hodin. Tato exkurze bude do míst, která běžně návštěvníci nevidí. Zvědavci mohou nahlédnout do historie hradu a seznámit se s osobnostmi, které zde kdysi žily. Možná budete i překvapeni, že se setměním sály hradu neusínají, ale žijí si svým životem. Rezervace vstupenek je nutná a to na čísle 380 422 607.

Kde vznikla pověra, že je pátek třináctého nešťastný den?

Na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus a při Poslední večeři sedělo u stolu třináct lidí a ten třináctý z nich byl Jidáš, který Krista zradil…

Židé považovali třináctku za nešťastnou, protože třináctým písmenem v hebrejské abecedě je písmeno M, což je první písmeno ve slově Mavet, které znamená „smrt“.

Zcela reálný základ má tato pověra v pátku 13. října 1307. Právě tento den začal francouzský král Filip IV. Sličný s pronásledováním a zatýkáním templářů, po kterém následovalo mučení a smrt mnoha z těchto rytířů a následný zánik řádu. Od tohoto dne následovníci templářů považovali pátek třináctého za ďábelský a nešťastný den.



Pátek třináctého je v mnoha zemích považován za nešťastný den. Chorobná obava z tohoto data se nazývá paraskavedekatriafobie nebo též friggatriskaidekafobie a jedná se o speciální formu fóbie z čísla 13 (triskaidekafobie). V latinskoamerických zemích je spíše rozšířena táž pověra o úterý třináctého (trezidavomartiofobia).

Zdroj informací: wikipedie