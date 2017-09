Kam o víkendu k zubaři

Strakonicko - Zubní pohotovost ošetří pacienty v nezbytně nutném případě.

ilustrační fotoFoto: DENÍK/Stanislava Rybičková

O víkendu ji bude zajišťovat vždy od 8 do 11 hodin MUDr. Becková, Radomyšlská 336, Strakonice. Ve výjimečných případech (např. nemoc lékaře), se může stát, že do termínu uzávěrky Deníku nemusí být informace aktuální. Proto nemocnice Strakonice na telefonním čísle 383 324 834 a na vrátnici nemocnice 383 314 111 mají naprosto aktuální informace.



Krajská nemocnice v Českých Budějovicích (dolní areál, budova I, 4. poschodí) má zubní pohotovost v sobotu, v neděli a svátek od 8 do 18 hodin (telefonní číslo je 387 878 570).