Kam o víkendu k lékaři

Strakonice - Pohotovost 1. a 2. dubna.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Strakonice 30. března - Zubní pohotovost ošetří pacienty v nezbytně nutném případě. O tomto víkendu ji bude zajišťovat vždy od 8 do 11 hodin MUDr. Voldřichová, ČZ Strakonice.

Ve výjimečných případech (např. nemoc lékaře), se může stát, že do termínu uzávěrky Deníku nemusí být informace aktuální. Proto nemocnice Strakonice na tel. čísle 383 324 834 a na vrátnici nemocnice 383 314 111 mají naprosto aktuální informace.

Krajská nemocnice v Českých Budějovicích (dolní areál, budova I, 4. poschodí) má zubní pohotovost v sobotu, v neděli a svátek od 8 do 18 hodin (telefonní číslo je 387 878 570).

Ordinace lékařské služby první pomoci ve Strakonicích zahajuje v pracovních dnech v 17 a končí ve 21 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích je otevřena od 8 do 20 hodin.

LSPP pro děti a dorost funguje o sobotách, nedělích a svátcích na dětském oddělení nemocnice 8 – 20 hodin.

Otevírací doba Lékárna Dr. Max, Katovická 1303, Strakonice: pondělí – neděle, svátky: 8 – 20 hodin.

Centrum péče o zrak Nemocnice Strakonice, a.s. zajišťuje ve všední dny pohotovostní službu od 15.30 do 17 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 12 hodin. Mimo tyto hodiny je nejbližší pracoviště zajišťující pohotovostní služby v oboru v Nemocnici České Budějovice.