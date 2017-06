Kam můžete ve středu za kulturou

Strakonicko - Přinášíme tipy na akce, které můžete ve středu navštívit.

Písničkář a bavič Josef FousekFoto: DENÍK/Ondřej Dvořák

STRAKONICE

Muzeum

STŘÍPKY MINULOSTI – slavní rodáci Strakonicka, kteří mají letos výročí – např. Josef Bosáček, Jarko Dvořák Šumavský nebo Rudolf Beran, výstava potrvá do 31. května.

Rytířský sál

JOSEF FOUSEK – koncert svérázného básníka, písničkáře, humoristy a dlouholetého člena divadla Semafor, od 19 hodin.



kino

MIMI ŠÉF – animovaná rodinná komedie USA, od 17.30 hodin.

SIBIŘSKÝ DENÍK – životopisné drama Lot, ČR, Fin, od 20 hodin.

BLATNÁ

Galerie v íčku

JOSEF SYNEK/HLAVNĚ HLAVY

Městské muzeum

DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA – výstava obřího leporela vychází ze stejnojmenné knihy výtvarnice a spisovatelky Lucie Seifertové, potrvá do konce srpna.

Kino

HHhH – akční životopisný válečný film Francie, od 19 hodin.

VODŇANY

Městské muzeum

VRÁTIT OBĚTEM JEJICH TVÁŘ… – zmizelý svět vodňanských židů, 75 let od transportů do Terezína (1942 – 2017), výstava potrvá do 18. června.

Městská galerie

ČERNOBÍLÝ SVĚT – BAREVNÉ SNY – Bohuslava Maříková, Miroslav Myška, Dana Vitásková – fotografie, výstava potrvá do 6. července.

Kino

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA – film USA, od 19.30 hodin.

VOLYNĚ

Galerie Na shledanou

JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM – architektonicko – sochařská intervence, potrvá až do koce roku.