Kam můžete v pondělí za kulturou

Strakonicko - Připravili jsme pro vás kulturní tipy.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Klára Alešová

STRAKONICE

Maltézský sál

PĚT OSOBNÍCH SBĚRŮ & PADESÁT SEZÓN – výstava Jana Zákosteleckého prezentuje pět samostatných tvůrčích oblastí, z nichž každou uspořádal kurátor z řad nejbližších přátel autora, potrvá do 28. června.

Kino

POBŘEŽNÍ HLÍDKA – komedie USA, od 17.30 hodin (do čtvrtka).

TRPKÁ ÚRODA – válečné romantické drama Kanada, od 20 hodin (do středy).

VODŇANY

Městská galerie

ČERNOBÍLÝ SVĚT – BAREVNÉ SNY – Bohuslava Maříková, Miroslav Myška, Dana Vitásková – fotografie, výstava potrvá do 6. července.

Kino

POBŘEŽNÍ HLÍDKA – komedie USA, od 19.30 hodin.

VOLYNĚ

Muzeum

ALOIS BOHÁČ – VODNÍCI A ŽÁBY – výběr z fantaskní tvorby Aloise Boháče, oleje, kresby, studie, výstava potrvá do 3. září.