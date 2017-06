Kam můžete o víkendu za kulturou

Strakonicko - Přinášíme tipy na zajímavé víkendové akce.

Ilustrační fotoFoto: Jan Ambrož

STRAKONICE

sobota

RC Beruška

KURZ VÝROBY KOŽENÉ BAREFOOT OBUVI – s Bohumilou Brůnovou, od 9 do 20 hodin (také zítra).

Most Jana Palacha

ZEMSKÉ FINÁLE MAŽORETEK – 13.30 hodin průvod, 14 hodin zahájení, 14.15 hodin I. část soutěže.

Kino

WONDER WOMEN 3D – fantasy film USA, od 17.30 hodin (do neděle).

TEHDY SPOLU – poetický historický film ČR, od 20 hodin (do soboty).

Neděle

Kino

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL – milostné drama ČR, od 20 hodin (do úterý).

Letní kino

ZEMSKÉ FINÁLE MAŽORETEK – 9.30 a 14 hodin – II. část soutěže, vyhlášení.

BLATNÁ

Sobota

Sokolovna

ČESKÉ DĚJINY aneb Jak to bylo „doopravdy“ – Divadlo školou povinné, od 19 hod.

VODŇANY

Neděle

Kino

PŘÍŠERKY POD HLADINOU 3D – animovaný film USA, od 16.30 hodin.