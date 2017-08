KABELKOVÝ VELETRH: Už jsme za hranicí 300 kusů kabelek! Děkujeme!

Strakonice - Kabelkový veletrh finišuje a středa 6. září, kdy se v IGY Centru České Budějovice od 10 hodiny rozjede jejich prodej, je už za dveřmi.

Ludmila Mrázová z Cehnic.Foto: Deník / Petr Škotko

A díky vám, našich čtenářům a čtenářkám, se kabelkami plní i naše redakce. Už nyní jich mámě přes 300, za což všem, kteří přispěli děkujeme. Naposledy dorazila s kabelkami do redakce Ludmila Mrázová z Cehnic (na snímku). "Pomoc ostatním je důležitá," řekla v redakci Strakonického deníku.



Kabelky můžete nosit ještě do 4. září, protože další den - 5. září - je odvážíme do IGY Centra v Českých Budějovicích.