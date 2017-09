OBRAZEM: Jubilejní ročník běhu při Otavě přilákal 183 závodníků

Střelské Hoštice - Už jubilejní XX. ročník akce běh při Otavě se uskutečnil v pátek 22. září v areálu Školy v přírodě.

Jubilejní 20. ročník Běhu při Otavě, který pořádá ZŠ a MŠ Střelské Hoštice, Škola v přírodě ve Střelských Hošticích a Obec Střelské Hoštice, se jako pokaždé konal v krásném areálu ŠVP na pravém břehu řeky Otavy. "Letošního ročníku se zúčastnilo 183 závodníků od 1,5 roku do 15 let a 19 dospělých, celkem tedy běželo kolem Otavy 202 běžců. Podle věku odstartovali zvlášť dívky a hoši na trasy dlouhé 180, 400, 680, 800, 1080 a 1200 metrů. Nejmladší závodnicí byla 1,5letá Karolína Petrů ze Střelských Hoštic," uvedl ředitel Záklafní školy Střelské Hoštice Roman Krejčí.

Poprvé také organizátoři vyhlásili a odměnili v každé kategorii děti z místní MŠ a ZŠ, pro které byl původně závod připraven. Celkem na stupně vítězů vystoupilo 67 závodníků. Všichni získali hodnotné ceny, medaile, diplomy, popřípadě balíčky za účast.

Díky sponzorům mohly být nakoupeny ceny pro běžce ceny za 13 000 korun, další ceny pak činily věcné dary od sponzorů. "Poprvé, u příležitosti 20. výročí jsme vyhlásili na zkoušku také kategorii pro dospělé (rodiče, sponzory a ostatní). Dohromady odstartovalo a běželo 11 mužů a 8 žen 800 m a nebyla to žádná procházka, ale docela rychlý závod. Nejrychlejší muž Radek Svoboda uběhl 800 m za 2 min 31 s a žena Kateřina Holá za 3 min 3 s," dodal Roman Krejčí.

Bohatý byl také doprovodný program – společné rozcvičení před závodem a protažení – strečing po závodu pod vedením trenéra a sponzora Miloslava Svatoše z Horažďovic. Pro mladší děti byl připraven skákací hrad a pro všechny pak na závěr diskotéka.



Výsledková listina 20. ročníku soutěže Běh při Otavě:



I. kategorie – 2012 a mladší (do 5. let) - děvčata

1. Adéla Nováková (Strakonice)

2. Nela Nováková (Strakonice)

3. Magdaléna Šípová (Střelské Hoštice)



I. kategorie – 2012 a mladší (do 5. let) – chlapci

1. Matyáš Pojžárek (Střelské Hoštice)

2. Vojtěch Martínek (Střelské Hoštice)

3. Tomáš Kadlec (Střelské Hoštice)



II. kategorie – 2010 - 2011 (6-7 let) – děvčata

1. Lucie Němejcová (Strakonice)

2. Markéta Fáberová (Katovice)

3. Denisa Kouřimová (Strakonice)



II. kategorie – 2010 - 2011 (6-7 let) – chlapci

1. Petr Frýzek (Horažďovice)

2. Daniel Částka (Katovice)

3. Ondřej Červenka (Strakonice)



III. kategorie – 2008 - 2009 (8-9 let) – děvčata

1. Natálie Jandová (Strakonice)

2. Alžběta Holá (Strakonice)

3. Emma Havlová (Strakonice)



III. kategorie – 2008 - 2009 (8-9 let) – chlapci

1. Jan Volf (Strakonice)

2. Jakub Kunzman (Katovice)

3. Marek Duběda (Strakonice)



IV. kategorie – 2006 - 2007 (10-11 let) – děvčata

1. Ema Šefránková (Strakonice)

2. Kateřina Matoušková (Strakonice)

3. Barbora Matoušková (Strakonice)



IV. kategorie – 2006 - 2007 (10-11 let) – chlapci

1. Tadeáš Pelc (Strakonice)

2. Jakub Pivnička (Střelské Hoštice)

3. Jakub Vanda (Strakonice)



V. kategorie – 2004 - 2005 (12-13 let) – děvčata

1. Josefína Holá (Strakonice)

2. Kateřina Gálisová (Katovice)

3. Hana Červenková (Strakonice)



V. kategorie – 2004 - 2005 (12-13 let) – chlapci

1. Roman Rejžek (Strakonice)

2. Ondřej Koudelka (Horažďovice)

3. Jan Bláha (Strakonice)



VI. kategorie – 2002 - 2003 (14-15 let) – děvčata

1. Barbora Stejskalová (Strakonice)



VI. kategorie – 2002 - 2003 (14-15 let) – chlapci

1. Daniel Jarolým (Strakonice)



VII. kategorie – ženy

1. Kateřina Holá (Strakonice)

2. Dagmar Pilíková (Strakonice)

3. Blanka Melková (Střelské Hoštice)



VII. kategorie – muži

1. Radek Svoboda (Strakonice)

2. Josef Šíp (Střelské Hoštice)

3. Matouš Vilím (Střelské Hoštice)