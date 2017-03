Jsou policisty krátkou dobu. Přesto zachránili lidský život

Strakonice 3. března – Policisté Vladimír Krejčí (27) a Jakub Simandl (23) jsou vzhledem k okolnostem stále tak trochu nováčci – prvně jmenovaný je policistou 2,5 roku, druhý rok a čtvrt. Přesto už oba zažili okamžiky, kdy šlo o lidský život.

Zprava pprap. Vladimír Krejčí a nstržm. Jakub Simandl.Foto: VLP / Škotko Petr

Středa 22. února měla být jako jeden z mnoha běžných dnů, kdy byli oba ve službě. Ale jen do okamžiku, než kolem 20. hodiny dostali hlášení: „Z mostu přes Otavu chce skončit muž do vody.“

Začátek ale nebyl tak jasný. „První zprávy byly dost nepřesné, takže jsme jeli do ulice Mlýnská. Až potom jsme se dozvěděli, že jde o most v ulici Ellerova,“ říká Vladimír Krejčí.

Když dorazili na místo, uviděli mladého muže (26), který už stál za zábradlím směrem k jezu na Křemelce. Od hladiny řeky ho dělilo zhruba sedm metrů. „Měl v ruce cigaretu a říkal, že chce skočit. Tvrdil, že už nic nemá cenu a že ho žena vyhodila z bytu,“ pokračuje Vladimír Krejčí.

Oba policisté se snažili muže od jeho úmyslu odvrátit. „Mluvili jsme na něj a snažili se upoutat jeho pozornost,“ pokračuje Jakub Simandl. Využili toho, že muž věnoval pozornost právě jemu, takže Vladimír Krejčí mohl k němu přistoupit zprava. „Využil jsem okamžiku a chytil ho za ruku,“ popsal Vladimír Krejčí rozhodující okamžik.

Vyhráno ale neměli. „Muž byl nohama zaklíněn v zábradlí a bránil se. Nakonec jsme ho přetáhli přes zábradlí do bezpečí. Nasadili jsme mu pouta, protože jsme nevěděli, jak se zachová,“ dodal Jakub Simandl. Pak už následoval převoz do nemocnice a předání do rukou lékařů. Muž se už ale choval klidně. Podle policistů pomohlo, že měl u sebe fotografie svých tří dětí. „Pořád si je prohlížel,“ vysvětlil Jakub Simandl.

Včerejšímu rozhovoru s oběma policisty byl přítomný také jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. „Těžko říci, zda byl muž připraven svůj čin spáchat, nebo šlo o demonstraci. Pravdou ale je, že se oba strakoničtí policisté i přes svou poměrně krátkou dobu u policie zachovali na výbornou v situaci, kterou dosud znali jen ze školy,“ dodal Milan Bajcura.

Vladimír Krejčí má hodnost praporčíka a Jakub Simandl nadstrážmistra. Oba pracují na Obvodním oddělení PČR ve Strakonicích.