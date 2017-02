Josef Režný by oslavil 93 let

Strakonice – Když se řekne dudy, Strakonice a dudácký festival, tak mezi mnoha jmény se většině lidí vybaví především jedno z nich – Josef Režný. Tento neúnavný sběratel především strakonického folkloru, písní, hudby a tradic by se dožil 93 let.

Setkání se zakladatelem Mezinárodního dudáckého festivalu a křest reedice jeho knihy 5000 let s dudami.Foto: Deník/Petr Škotko

Josef Režný se narodil ve Strakonicích 2. února 1924 a jako by mu sudičky daly do vínku, že jednou bude právě on symbolem dudáctví. Od dětství měl vztah k lidové hudbě. Hrál na housle, violu, kontrabas. V době studií na strakonickém gymnáziu se uplatnil ve studentském orchestru jako basista. Koncem roku 1942 začal hrát na basu ve Strakonické dudácké kapele.

Kdybychom měli vypsat vše, co pro zachování folkloru udělal, asi by tato stránka nestačila. Ale mezi hlavní mezníky jeho života patří roky 1949 kdy, založil Národopisný soubor, který se věnoval i lidovým tancům. Soubor změnil v roce 1950 název na Prácheňský soubor lidových písní a tanců, který nese dodnes. A dále rok 1967, kdy stál u zrodu prvního Mezinárodního dudáckého festivalu.

Za život se mu dostalo mnoho poct a uznání. Josef Režný zemřel 10. prosince 2012.