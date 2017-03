Jihočeský tým KOBRA rozkryl daňový podvod za osm milionů

Jižní Čechy - Jihočeští policisté, pracovníci finančního úřadu a celníci zadrželi a obvinili skupinu třech osob. Důvodem byly daňové podvody. Zásahové týmy podle policejního mluvčího Jiřího Matznera operovaly v Českých Budějovicích a Zlíně.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jan Jelínek

Na základě informací finančního úřadu, respektive Ministerstva financí České republiky, v rámci daňové KOBRY, připravili jihočeští kriminalisté s celníky realizaci daňového podvodu. Podle Jiřího Matznera nešlo o žádné malé peníze, ve hře bylo zhruba osm milionů korun.



"Výsledkem jsou tři zadržené osoby, čtyři domovní prohlídky, prohlídky motorových vozidel. Policisté s celníky zajistili také finanční hotovost, šperky, eurové a dolarové bankovky, motorová vozidla i bagr," zmínil Jiří Matzner.



Jihočeští kriminalisté, kteří se na tyto sofistikované daňové podvody specializují, obvinili všechny zadržené osoby ze zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a to spáchaného dílem dokonaným a dílem ve stádiu pokusu.



Obviněný českobudějovický stavebník (1977) s manželkou (1983) se podle jeho slov zapojili společně s třetím obviněným (1973) ze Zlína do daňových podvodů využívaje nastrčené a připravené obchodní korporace obviněného ze Zlína. Ten fakticky korporaci, jako řetězec účelově sestavených firem ovládal.



"Obviněný stavebník, respektive celá skupina, fiktivně nakupovala potřebné stroje pro podnikání, bagr, pásový jeřáb či drtičku kamene. Stroje u jedné společnosti jako nakoupil, společnost fakturovala, další společnost stroj dodala, přivezla, fakturovala a další společnost si uplatnila u státu z tohoto obchodu DPH. Reálně však cestovaly pouze papíry, respektive účetní doklady. Jeden z bagrů, který měl například dorazit do Českých Budějovic a zde pracovat na stavbách sice reálně existuje, ale jak zjistili kriminalisté, pracuje u Nilu v Egyptě. Pravděpodobně podvodníci použili z internetu jeho fotografii, popis a identifikační čísla pro fingované faktury," popsal, jak podvod fungoval, Jiří Matzner.



Při realizaci zažili kriminalisté i úsměvné okamžiky. "Při vstupu do obydlí zlínského pachatele se tento snažil zlikvidovat důkazy a tak vyhodil z okna notebooky i šanony dokladů. Možná mířil na sousední pozemek, který nebyl zahrnut v domovní prohlídce, bohužel, hodil vše kriminalistům rovnou pod nohy. Důkazů je tak v tomto případě skutečně dostatek," přiblížil policejní mluvčí.



Ve čtvrtek potvrdil soudce u všech třech obviněných vazbu. V případě odsouzení jim hrozí pět až deset lez za mřížemi.