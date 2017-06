Je jí přesně 100 let. Právě dnes. Blahopřeje i Deník

Strakonice - Přesně před 100 lety – 1. června 1917 – přišla na svět Marie Zochová (rozená Macourková).

Marie Zochová (vpravo) slaví 1. června 100. narozeniny.Foto: Archiv rodiny

I když v současnosti žije v Domě klidného stáří v Pravětíně u Vimperku a převážnou část života strávila v Berouně, její život je spjat s okolím Bavorova. „Když se vdala za Jana Zocha, který pocházel ze Záluží u Bavorova, přesídlili do Berouna, kde prožili velkou část života. Na důchod se ale přestěhovali právě do Záluží. tam také oslavili 60 let svého společného života,“ říká o své tetě vnuk Josef Zoch.

Poté ještě žila Marie Zochová dva roky v obci Kváskovice.

Marie Zochová vychodila hotelovou školu a pracovala ve školních a restauračních zařízeních jako vedoucí. Její maminka pracovala v pivovaře a sloužila u dirigenta Václava Talicha. Otec byl řezníkem v Berouně.

Příbuzní, pracovníci Domu klidného stáří v Pravětíně i redakce Strakonického deníku přejí hodně zdraví.