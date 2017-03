Jaro k nám dorazí před polednem

Jižní Čechy – Zatímco v loňském roce začalo astronomické jaro už v půl šesté ráno, letos si na něj budeme muset počkat o něco déle. Začít by totiž mělo v pondělí 20. března až v 11 hodin a 28 minut středoevropského času.

Miloš Tichý, vedoucí Observatoře Kleť, upřesnil, že jarní rovnodennost je okamžik, kdy se Slunce na své pouti naší oblohou dostane přesně na světový rovník.

Nejdelší je léto, nejkratší zima

Právě dnešním dnem začíná astronomické jaro. To trvá 92 dní a 19 hodin. Vystřídá jej léto, které je dlouhé 93 dní a 15 hodin, podzim trvá 89 dní a 20 hodin. Paní zima je u moci 89 dní.

„Světový rovník je promítnutí zemského rovníku na oblohu. Slunce totiž neputuje naší oblohou po rovníku, ale po ekliptice, kterážto se s rovníkem protíná ve dvou bodech – jarním a podzimním, a to vždy při rovnodennostech," řekl Miloš Tichý více o tomto astronomickém jevu. Doplnil, že v případě jarní rovnodennosti Slunce překročí rovník z jihu na sever.

„Tímto okamžikem končí astronomická zima a začíná astronomické jaro, Slunce nám zároveň vstupuje do znamení Berana," doplnil vedoucí observatoře stojící na vrcholku Blanského lesa.

Prodlužovat se bude den až do letního slunovratu. Ten by měl v letošním roce nastat 21. června, v šest hodin a 25 minut. Pak už se dny budou zase pomalu zkracovat.