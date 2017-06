Jak to vypadalo, když se síklo seno

Tažovice - Hlahol desítek lidí, vůně čerstvě posečené orosené trávy, svist kos a brousků.

Obrázek nedělního rána 11. června v Tažovicích, na louce u potoka Kolčavy. Místní hasiči se totiž rozhodli vrátit čas o několik desítek let zpátky. Sečení na Kolčavě připomnělo období senosečí, kdy místní chlapi společně vyráželi na louky. „Pudeme síct“ říkali naši dědové.

V nádherném ránu ale nejdřív zazněla harmonika a písnička Sedlák na louce seče, kosa mu síci nechce… A nesměla chybět ani sklenička prostějovské režné. K chuti přišly vdolky na drátě a povidlové buchty. Kdy místní hasičky zadělávaly a pekly, aby byly na sedmou hodinu ranní čerstvé ? Hospodyňky si domyslí a ostatní asi stejně neuvěří…

Nejenom prací, ale i zábavou živ je člověk. Proto po společném sečení následovala soutěž o nejlepšího sekáče Podlesí. Ono se zdá, ale posíct políčko o rozměrech 3 x 10 metrů není žádná legrace. V kategorii sekáčů do 60ti let bezpečně zvítězil František Korbel z Novosedel, s výborným časem 3 a čtvrt minuty. V kategorii nad 60 let putovalo vítězství na hoslovický mlýn. Pan otec Jaroslav Janout zvládl svůj úsek v čase těsně nad čtyři minuty. Za ním se ještě na stupních vítězů umístil Josef Fišer z Novosedel a zástupce domácích sekáčů, Jiří Štěpánek. Téměř u všech soutěžících mohli diváci obdivovat precizní strniště a sklad řádků. Jako nejlepší porota vyhodnotila dokonale posečené políčko Miroslava Švece z Volenic. Nejstarším účastníkem byl František Hejtmánek (75 let), sečící s vylehčeným ergonometrickým kosištětem krkonošského typu.

Na závěr si mohli soutěžící prakticky prohlédnout i vyzkoušet originální proslulé rakouské kosy ze Štýrska, dovezené z ruční výrobny v Rossleitnu. Klasické, 75 cm i soutěžní, o délce 90 cm. A také kosiště východního typu s tzv. „berany“ a nikoli s „klikami“, jak jsou zvyklí sekáči u nás. Přesvědčili se, že záběr s takovouto kosou může dosáhnout až tři metry a políčko lze posíct v čase i pod dvě minuty.

Po vyhodnocení se ještě dlouho sedělo, debatovalo a předávaly se zkušenosti. Při harmonice, vdolcích a buchtách s meltou, u dobrého piva. Nejen tažovičtí hasiči, ale i cirka šedesátka účastníků prvního Sečení na Kolčavě mohla být určitě spokojena. Podle ohlasů to vypadá, že v Tažoucích zase příští léto „pudeme síct“…

Miroslav Šobr, Tažovice