Jak děti vidí ve svých obrazech stáří

Vodňany - V rámci rozšiřování sociálních služeb pro naše nejstarší občany se CSP Centrum sociální pomoci Vodňany společně s dětmi ze zdejší Mateřské školky zapojili do akce Šťastné stáří očima dětí.

Soutěž vyvolala Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Do této soutěže o nejkrásnější obrázek se už zapojily i další organizace se sociálním zaměřením z celé ČR.

„Do našeho domova přicházejí děti předškolního věku už více než deset let. Setkávají se tu s generací, kterou běžně na ulici nepotkávají. Jsou to děti z mladých rodin, tudíž jejich babičky a dědečci jsou ve věku čtyřiceti až padesáti let. Naši senioři jsou pro ně něčím novým a jejich poznáním si tak rozšiřují spektrum dětského vnímání a rozšiřují nové vidění světa,“ říká Daniela Davidová ředitelka CSP Vodňany.

„Z těchto setkání se zrodily nejen nové přátelské vztahy dvou věkově diametrálních světů, ale v rámci pořádání nejrůznějších aktivit našeho domova patří například i malování a tak vznikla celá řada krásných dětských obrázků,“ dodává Daniela Davidová.

Předškoláci z Vodňanska se tak mohli okamžitě zapojit do této celorepublikové soutěže o ten nejhezčí.

Lenka Pokorná