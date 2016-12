Hubnutí po Vánocích

Helfenburk - Řešíte, kam vyrazit, abyste jen neseděli doma a neládovali se cukrovím? Co takhle jít provětrat své tělo na hrad Helfenburk?

HelfenburkFoto: VLP / Škotko Petr

Hrad je otevřen do 30. prosince denně od 10 do 17 hodin.

Na zřícenině můžete oslavit i Silvestr. Poslední prosincový den bude otevřeno od 10 hodin. „Kdy zavřeme se uvidí. Silvestr na hradě trvá, dokud nás to baví," říká s úsměvem správce hradu Jaroslav Pížl.

Od 1. ledna bude opět otevřeno od 10 do 17 hodin. „A protože Tři králové na své pouti krajem posledních pět let Helfenburk nevynechali, tak bude otevřeno i 6. ledna a následující víkend," zve všechny návštěvníky Jaroslav Pížl.

Poté se už hradní zřícenina vrátí ke svému normálnímu zimnímu provozu, což znamená, že bude otevřeno o víkendech.