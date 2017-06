Houbaři, buďte ve střehu. Rostou!

Strakonice - Je to ale kupodivu, že něco vůbec roste.

To tvrdí strakonický houbař Jan Malířský a dodává: "Přes obrovské horko a sucho jsem se jako už pravidelně jednou týdně šel podívat do lesa. Sám jsem moc nevěřil, že by něco rostlo a ku podivu jsem našel v lese 3 tři krásné hřiby kováře a na hrázi rybníka pak hřib dubový, ale bohužel byl vyschlý. Kdyby minulý týden zapršelo, tak to mohlo vypadat úplně jinak. Snad nám v neděli zaprší a pak se snad dočkáme."